Течет нос и чешутся глаза: неужели это аллергия?

Аллергенов в природе огромное множество и люди реагируют на них очень по-разному. Часто человек имеет аллергическую реакцию на что-либо, но поскольку симптомы выражены не ярко и не мешают повседневной жизни, то мы и не обращаем на это особого внимания. Например, человек может абсолютно спокойно жить с аллергией на пыль или домашних животных, но именно в период цветения реакция становится настолько сильной, что человек делает вывод, что имеет аллергию на пыльцу. Хотя, на самом деле, живет с аллергией круглогодично. Получается, что аллергия встречается гораздо чаще, чем нам кажется. Просто мы не подозреваем об этом.

Что происходит с нашим организмом во время аллергии? Специалист медицинской лаборатории SYNLAB Кайди Хуньт объясняет, что в ответ на какое-то совершенно безвредное вещество (например, пыльцу), организм чувствительного человека начинает производить антитела класса IgE, в результате чего и проявляются различные симптомы. Чаще всего они выражаются в виде текущего или заложенного носа, зудящих глаз, рта и горла, чихания, красных глаз или высыпаний на коже. Раздраженный нос и чихание могут сопровождаться и отеком гайморовых пазух, в результате чего дыхание может быть осложнено.

Часто случается, что человек пытается лечить заложенный или текущий нос с помощью различных спреев, хотя на самом деле имеет дело с аллергией, лечение которой требует совершенно другого медикаментозного подхода и врачебного контроля.

Основные аллергены и тесты

Анализы, проведенные самой большой медицинской лабораторией Эстонии SYNLAB, показывают, что в нашем климатическом поясе из вдыхаемых аллергенов чаще всего аллергические реакции вызывают пыльца березы и тимофеевки. Специалист лаборатории Кайди Хуньт отмечает, что часто причиной аллергии становятся также полынь, пылевой клещ и перхоть собак и кошек. В народе последнее как правило называют просто аллергией на собак и кошек, но аллергенами является именно перхоть, слюна и пот животных. Эти аллергены способны спровоцировать и развитие астмы, поэтому чтобы чувствовать себя безопасно всегда и везде, лучше сдать соответствующие анализы.

Аллергия на пыльцу березы длится обычно с апреля по июнь. Жители Северных стран, как правило, чувствительны именно к березовой пыльце. Так что если в этот период появляются симптомы, которых в другое время не наблюдается, стоит провериться на соответствующую аллергию. Важно знать, что аллергия на березовую пыльцу дает перекрестную реакцию c ольхой и лещиной, а также что у многих людей с такой аллергией могут возникать неприятные ощущения во рту и гортани при принятии в пищу яблок, фундука, гороха, соевых бобов, винограда, киви, сырой моркови и картофеля, груш и абрикосов.