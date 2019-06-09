Течет нос и чешутся глаза: неужели это аллергия?

Текущий или заложенный нос, красные зудящие глаза или непрекращающееся чихание могут быть и симптомами простуды, но чаще всего это симптомы аллергической реакции. И даже если вы уверены, что никогда раньше не сталкивались с аллергией, стоит провериться и взять ее под контроль.
Аллергенов в природе огромное множество и люди реагируют на них очень по-разному. Часто человек имеет аллергическую реакцию на что-либо, но поскольку симптомы выражены не ярко и не мешают повседневной жизни, то мы и не обращаем на это особого внимания. Например, человек может абсолютно спокойно жить с аллергией на пыль или домашних животных, но именно в период цветения реакция становится настолько сильной, что человек делает вывод, что имеет аллергию на пыльцу. Хотя, на самом деле, живет с аллергией круглогодично. Получается, что аллергия встречается гораздо чаще, чем нам кажется. Просто мы не подозреваем об этом.
Что происходит с нашим организмом во время аллергии? Специалист медицинской лаборатории SYNLAB Кайди Хуньт объясняет, что в ответ на какое-то совершенно безвредное вещество (например, пыльцу), организм чувствительного человека начинает производить антитела класса IgE, в результате чего и проявляются различные симптомы. Чаще всего они выражаются в виде текущего или заложенного носа, зудящих глаз, рта и горла, чихания, красных глаз или высыпаний на коже. Раздраженный нос и чихание могут сопровождаться и отеком гайморовых пазух, в результате чего дыхание может быть осложнено.
Часто случается, что человек пытается лечить заложенный или текущий нос с помощью различных спреев, хотя на самом деле имеет дело с аллергией, лечение которой требует совершенно другого медикаментозного подхода и врачебного контроля.
Основные аллергены и тесты
Анализы, проведенные самой большой медицинской лабораторией Эстонии SYNLAB, показывают, что в нашем климатическом поясе из вдыхаемых аллергенов чаще всего аллергические реакции вызывают пыльца березы и тимофеевки. Специалист лаборатории Кайди Хуньт отмечает, что часто причиной аллергии становятся также полынь, пылевой клещ и перхоть собак и кошек. В народе последнее как правило называют просто аллергией на собак и кошек, но аллергенами является именно перхоть, слюна и пот животных. Эти аллергены способны спровоцировать и развитие астмы, поэтому чтобы чувствовать себя безопасно всегда и везде, лучше сдать соответствующие анализы.
Аллергия на пыльцу березы длится обычно с апреля по июнь. Жители Северных стран, как правило, чувствительны именно к березовой пыльце. Так что если в этот период появляются симптомы, которых в другое время не наблюдается, стоит провериться на соответствующую аллергию. Важно знать, что аллергия на березовую пыльцу дает перекрестную реакцию c ольхой и лещиной, а также что у многих людей с такой аллергией могут возникать неприятные ощущения во рту и гортани при принятии в пищу яблок, фундука, гороха, соевых бобов, винограда, киви, сырой моркови и картофеля, груш и абрикосов.
В июне и июле особо осторожны должны быть те, у кого диагностирована аллергия на сено, а также те, кто замечает в это время симптомы, указывающие на возможность аллергии. Аллергия на сено наблюдается примерно у 40% аллергиков. Определить это точно поможет соответствующий тест. Если диагноз подтвердится, то важно помнить, что со 100% вероятностью имеется и перекрестная аллергия на прочие травы. А 30% людей с аллергией на травы страдают и от аллергии на овощи и фрукты, пшеницу, ячмень, рожь и овес.
Возьмите аллергию под контроль
По словам провизора Südameapteek Марианны Джаниашвили, вполне возможно жить с аллергией и держать ее под контролем. Большую роль играет и превенция возможных проявлений аллергии. «Если аллергия не диагностирована, то первый шаг – это соответствующие тесты, которые покажут, надо ли принимать лекарства и если да, то какие именно. Можно провериться на максимально широкий спектр возможных аллергенов, чтобы знать, за чем в дальнейшем стоит наблюдать», - добавила Джаниашвили.
Чтобы возникла аллергическая реакция, необходимо крошечное количество аллергена. Аллергическая реакция бывает разной и может вызвать разные симптомы: повреждения кожи, дыхательных путей, органов пищеварения и нервной системы. Различают реакцию замедленного и немедленного типа, причем последняя часто передается по наследству. Реакция замедленного типа часто проявляется спустя часы (шесть – 12 часов) или даже дни.
«Симптомы болезни лучше предупреждать заранее. Для этого существует целый перечень как рецептурных, так и безрецептурных средств, - сказала Джаниашвили. - Весенние и летние месяцы – жаркая пора для провизоров Südameapteek. Именно в это время возникает больше всего вопросов относительно аллергии. К счастью, в продаже есть лекарства, которые помогают смягчить большинство аллергических реакций. Рекомендую всегда сообщать провизору, выявлена ли у вас аллергия или нет, и давать максимально подробное описание симптомов, которые вызывают беспокойство.»
Почему на аллергию стоит обратить серьезное внимание?
Кто-то подумает: ну на что может повлиять текущий нос? Или что от десяти чихов подряд ничего страшного не случится. Важно помнить, что аллергия – это не просто неудобство. Она может иметь серьезные последствия для здоровья в целом, начиная с астмы и ухудшения качества сна, физического и эмоционального дискомфорта и заканчивая бессонницей. Доктор Маре Суйгом, аллерголог Восточно-таллиннской центральной больницы и медицинской лаборатории SYNLAB, также подтверждает, что не вылеченная аллергия верхних дыхательных путей может способствовать возникновению астмы. Таблетки от аллергии смягчают симптомы, но не избавляют от аллергии полностью. «Узнать, какой аллерген вызывает реакцию можно с помощью анализа крови или кожных тестов. На основании результата врач сможет сказать, как долго нужно принимать лекарства от аллергии», - добавила доктор Суйгом. При появлении симптомов аллергии следует обратиться к своему семейному врачу или аллергологу. Анализы на аллергию можно сделать и в медицинской лаборатории SYNLAB.