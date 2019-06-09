Онколог составил список самых опасных продуктов-канцерогенов

Хотя истинная природа возникновения онкологических заболеваний пока не ясна науке, ученые утверждают, что некоторые факторы все же существенно увеличивают риск возникновения рака. В ряду этих факторов – и специфическое питание, для которого характерно активное потребление продуктов-канцерогенов. Список таких опасных продуктов составил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Продукты с трансжирами. Многочисленные исследования доказали, что регулярное употребление трансжиров – жиров, синтезированных искусственно – ускоряет процессы развития клеточных нарушений, ведущих к возрастным заболеваниям. Главный источник трансжиров – маргарин, который до сих пор широко используют в пищевой промышленности: маргарин добавляют в чипсы, попкорн, пончики, майонез, пельмени, сыр, мороженое, сосиски. В общем, трансжиры можно встретить в разного рода полуфабрикатах, фастфуде, кондитерских изделиях. Также трансжиры присутствуют в колбасной гастрономии. Кроме того, трансжиры образуются в результате жарки продуктов до золотистой корочки.

Красное мясо. Отказываться от красного мяса и продуктов его переработки полностью врачи не советуют, но призывают строго контролировать присутствие такой пищи в ежедневном рационе. Медики считают, что красное мясо достаточно употреблять не более одного раза в неделю в количестве не более 100 граммов. Многочисленные исследования указывают на связь между употреблением большого количества красного мяса, в особенности его переработанных модификаций, и развитием колоректального рака (рака кишечника), который в последние годы встречается все чаще и диагностируется у все более молодых людей.

Алкоголь. Онколог Андрей Каприн высказался о том, что злоупотребление алкоголем влияет на развитие всех видов рака. ВОЗ констатирует, что главный канцероген в алкоголе - этанол. Под его влиянием происходит повреждение целостности клеток и увеличивается риск их злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний сразу в несколько раз.

Сахар. Недавно в США были проведены эксперименты на мышах. Ученые убедились в том, что у животных, которых кормили сахаром, быстрее возникали и более активно развивались опухолевые процессы в сравнении с теми мышами, которым не давали сахар совсем. Сахар относится к простым или быстрым углеводами, которые перерабатываются организмом в жир и способствуют лишнему весу. Обилие жира в организме дает канцерогенный эффект.