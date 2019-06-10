Госконтроль: в Эстонии в недостаточной степени изучают содержание ядовитых веществ в овощах и фруктах

И Министерство сельской жизни, и Ветеринарно-пищевой департамент согласились с тем, что связанные с остатками средств по защите растений риски необходимо тщательно оценить, но для этого требуется больше денежных средств. Госконтроль считает важным подчеркнуть, что сбор, анализ и предоставление людям информации можно значительно улучшить и при помощи уже имеющегося количества денег, поскольку все мы преследуем цель увеличить число разумных и сознательных потребителей. Ветеринарно-пищевой департамент согласен исправить ошибки в информировании потребителей и оценивать при признании продуктов опасными не только превышение предельных норм остатков, но и риски для здоровья людей.

Комментируя результаты аудита, государственный контролер Янар Хольм сказал: «Кто бы мог подумать, что часть связанных с безопасностью продуктов питания проблем найдет решение, только если в сфере управления Министерства сельской жизни придут к соглашению о том, что такое морковь. Как же так? Получается, что для Департамента сельского хозяйства морковь – это растение, а для Ветеринарно-пищевого департамента это продукт питания. Если спросить у обоих учреждений, стала ли Эстония чище, то первое не ответит по той причине, что они не считают безопасность продовольствия своей обязанностью и не собирают для оценки безопасности продовольствия информацию с необходимым обобщением – они оценивают только здоровье растения. Ветеринарно-пищевой департамент, напротив, не может ответить на этот вопрос, потому что он не несет ответственности за выращивание продовольствия в Эстонии и не собирает информацию о средствах по защите растений, использованных в ходе выращивания растений.

В то же время мы хотим быть уверены в том, что продаваемые в Эстонии продукты питания не вредят нашему здоровью. Чтобы мы могли доверять Министерству сельской жизни и Ветеринарно-пищевому департаменту, когда они говорят, что мы можем употреблять любой из имеющихся в продаже продуктов питания, не боясь, что содержащиеся в них остатки химикатов создадут проблемы для здоровья нас самих и наших близких. Если в продуктах питания могут иметься остатки, о которых одни ученые говорят, что это может вызвать проблемы, а другие утверждают, что это не доказано, то мы хотим знать о таком споре. Чтобы мы могли сами делать свой выбор во имя благополучия себя и своей семьи».

Дополнительная информация

С накоплением в организме слишком большого количества остатков различных средств по защите растений связываются, например, онкологические заболевания, аутизм, нарушения активности и внимания, нарушения гормональной системы, неправильное развитие плода и пр.

Безопасность продуктов питания включает в себя, помимо остатков средств по защите растений, и требования в части пищевой гигиены, добавок и загрязняющих веществ и маркировки, а также предусмотренных для контакта с продуктами питания материалов и предметов, новых продуктов питания и генетически модифицированных организмов. В центре внимания аудита Госконтроля были риски, связанные с остатками средств по защите растений в растительной пище.

В Эстонии за сферу безопасности продуктов питания отвечают Министерство сельской жизни и Ветеринарно-пищевой департамент. Департамент сельского хозяйства отвечает за допуск средств по защите растений на рынок и проверяет правильность использования средств по защите растений сельхозпроизводителями Эстонии.

В год делается в среднем 350 лабораторных проб на содержание остатков средств по защите растений. На основании результатов лабораторных проб составляются отчеты, которые департамент публикует на своем сайте раз в год в обобщенном виде. См. https://vet.agri.ee/?op=body&id=819.