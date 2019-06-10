Ученые назвали спасающие от ранней смерти продукты

Исследователи подсчитали, что недостаток фруктов в рационе привел к 1,8 миллионам случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2010 году. Недостаток же овощей — еще к миллиону смертей, пишет ferra.ru.

Ученые также определили, сколько овощей и фруктов нужно съедать в день, чтобы снизить риски: 300 граммов для фруктов (примерно два яблока) и 400 граммов для овощей (три чашки сырой моркови).