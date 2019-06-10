Пн, 10.06.2019
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Ученые назвали спасающие от ранней смерти продукты

Свежие овощи и фрукты на рынке.

ФОТО: SCANPIX

Американское общество питания (American society for nutrition) определило, недостаток каких продуктов в питании приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Предварительные результаты своего исследования специалисты опубликовали на EurekAlert!. Данные, которые собрали ученые, показывают, что 1 из 7 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний связан с недостаточным употреблением фруктов, а 1 из 12 — недостаточным употреблением овощей.

Исследователи подсчитали, что недостаток фруктов в рационе привел к 1,8 миллионам случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2010 году. Недостаток же овощей — еще к миллиону смертей, пишет ferra.ru.

Ученые также определили, сколько овощей и фруктов нужно съедать в день, чтобы снизить риски: 300 граммов для фруктов (примерно два яблока) и 400 граммов для овощей (три чашки сырой моркови).

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