Сон. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

"Совы" могут улучшить свое здоровье и самочувствие, изменив свой циркадный ритм - так называемые биологические часы - при помощи нескольких простых шагов, обнаружили исследователи из Австралии и Великобритании.

Они изучали людей, которые засыпают за полночь, но долго спят по утрам, так называемых "сов".

Оказалось, что изменить циркадный ритм можно, если ложиться спать каждый день в одно и то же время, избегать кофеина и сидеть по утрам на солнце.

Исследователи говорят, что их советы могут показаться очевидными, но, если им следовать, они могут помочь множеству людей.

У всех есть свои биологические часы, и они настроены на восход и заход солнца. Именно поэтому мы спим по ночам.

Но у некоторых эти часы как бы отстают.

Так называемые "жаворонки" просыпаются рано, но становятся чрезвычайно сонливыми вечером. С "совами" же все наоборот - они предпочитают ложиться спать поздно ночью, но им трудно вставать по утрам.

"Совам" в результате часто сложно приспособиться к современной жизни, так как большинство людей работают с девяти до пяти и им приходится просыпаться за много часов до того, как их организм готов к пробуждению.

Все это, как показывают многочисленные исследования, в итоге сказывается на состоянии здоровья "сов".

Ученые изучили поведение 21 "экстремальных "сов", которые в среднем ложились спать лишь в 2.30 ночи и не просыпались раньше десяти утра.

Им было предписано:

Просыпаться на два или три часа раньше обычного и проводить как можно больше времени на улице под утренним солнцем

Завтракать как можно раньше

Заниматься физическими упражнениями только по утрам

Обедать в одно и то же время каждый день и ничего не есть после 19:00

Отказаться от кофеина после 15:00

Не дремать после 16:00

Ложиться в постель на два или три часа раньше обычного и уменьшать освещенность по вечерам

Каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время

После трех недель такого режима биологические часы этих людей сместились на два часа, говорят исследователи Бирмингемского университета, Университета Суррея и Университета Монаша в Австралии.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Sleep Medicine, указывают, что участники эксперимента спали не меньше, чем ранее.

Участники также сообщают, что им реже хотелось спать в течение дня или по утрам, что у них понизился уровень стресса и депрессии. Одновременно у них повысилась скорость реакции.

"Простой ежедневный режим может помочь "совам" переключить свои биологические часы и улучшить как свое физическое, так и психическое здоровье", - говорит профессор Дебра Скин из Университета Суррея.

"Недостаток сна и нарушения циркадного ритма могут отрицательно сказаться на самочувствии человека, а также увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний или возникновения рака и диабета", - говорит она.

На "настройку" биологических часов влияет свет, и исследователи советуют "совам" ограничивать источники искусственного освещения по вечерам.

Важен также регулярный режим сна. Если в течение продолжительного времени люди засыпают и встают в разное время суток, это может "сбить настройку" биологических часов.

Результаты исследования могут показаться очевидными, но ученые не знали, как отреагируют на новый режим участники, всю жизнь ложившиеся спать поздно.