Видео: опасны ли продукты, которые продаются в Эстонии?

Из свежего аудита Госконтроля следует, что из-за несделанной ведомствами Министерства сельской жизни работы, потребители недостаточно проинформированы относительно рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений.

Олев Калда подтвердил в интервью Postimees, что, по его оценке, у VTA нет причин для сомнений. «Госконтроль проверил эту область, в нашу компетенцию входят аудиты Европейской комиссии и аудиты третьих стран. И их оценка гласит, что они нам доверяют и готовы с нами торговать», - сказал Калда.

Но как все же VTA планирует воплощать в жизнь рекомендации Госконтроля? По словам Калда, для этого много возможностей, например, можно более подробно оценивать риски и обращать больше внимания на группы продуктов, пользующих наибольшим спросом.

«Но бесспорно нельзя прийти к выводу, что продукты питания на эстонском рынке опасны. Проверка продуктов питания по сути не может быть стопроцентной. У проверки продуктов предупредительный характер», - пояснил заместитель гендиректора VTA.