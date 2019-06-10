Видео: опасны ли продукты, которые продаются в Эстонии?

Несмотря на критический доклад Госконтроля нельзя утверждать, что продающаяся в Эстонии еда может быть опасна для потребителей, сообщил заместителя генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) Олева Калда, передает Postimees.
Из свежего аудита Госконтроля следует, что из-за несделанной ведомствами Министерства сельской жизни работы, потребители недостаточно проинформированы относительно рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений.
Олев Калда подтвердил в интервью Postimees, что, по его оценке, у VTA нет причин для сомнений. «Госконтроль проверил эту область, в нашу компетенцию входят аудиты Европейской комиссии и аудиты третьих стран. И их оценка гласит, что они нам доверяют и готовы с нами торговать», - сказал Калда.
Но как все же VTA планирует воплощать в жизнь рекомендации Госконтроля? По словам Калда, для этого много возможностей, например, можно более подробно оценивать риски и обращать больше внимания на группы продуктов, пользующих наибольшим спросом.
«Но бесспорно нельзя прийти к выводу, что продукты питания на эстонском рынке опасны. Проверка продуктов питания по сути не может быть стопроцентной. У проверки продуктов предупредительный характер», - пояснил заместитель гендиректора VTA.
VTA может оценивать когда-либо находившиеся на рынке продукты и их соответствие требованиям, а также корректировать ранние методы предотвращения. «Но бесспорно сделаем выборочные, то есть, внеплановые проверки, если у нас, например, появилась информация от соответствующих европейских кризисных единиц, что на рынке есть еда, не соответствующая требованиям, то мы, разумеется, проверим партии», - сказал он.