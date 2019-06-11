И цель этого процесса - как спонтанного, так и «заразительного» - поддерживать оптимальную температуру мозга для его наиболее эффективного функционирования.

Компресс от зевоты

Предыдущие исследования Гэллапа и его коллег уже доказали, что заразительность зевоты сильно меняется в разные времена года и прямо зависит от температуры окружающего воздуха.

В северном полушарии, например, зимой мы значительно реже испытываем потребность зевнуть, чем летом.

При этом наиболее заразительная зевота начинается примерно при 20 градусах Цельсия. Дальнейшее повышение температуры уже почти не влияет на частоту и продолжительность зевков.

На этот раз, чтобы проверить терморегуляционную гипотезу, авторы работы поочередно прикладывали к шее участников эксперимента три компресса: холодный (4 градуса по Цельсию), теплый (46 градусов) и комнатной температуры (22 градуса).

Подержав каждый компресс в районе сонной артерии в течение пяти минут и убедившись при помощи термографии, что температура мозга действительно изменилась, ученые демонстрировали испытуемым короткий видеоролик с девятью случайно выбранными зевающими людьми - и смотрели, начнет ли зевать в результате сам участник - и если начнет, то насколько активно.

При этом для чистоты эксперимента учитывалось и то, насколько долго каждый из них спал накануне.

В результате выяснилось, что холод существенно уменьшает зевотные позывы. Если после приложения тепла заразительное желание зевнуть возникло у 85% испытуемых, то после холодного компресса зевать начали лишь меньше половины участников (48%).

Более того, общее количество зевков при просмотре ролика после холодного компресса в среднем сокращалось втрое.

Так что, по словам авторов исследования, терморегуляционную функцию зевоты можно считать доказанной.

Загадочная зевота

Впрочем, проведенный эксперимент не отвечает по меньшей мере на три вопроса.

Во-первых, если зевота призвана бороться с перегревом мозга, то почему теплый компресс почти не увеличивал желание зевнуть по сравнению с компрессом комнатной температуры - ведь температура внутри черепа повышалась?

В своем исследовании ученые предлагают такой вариант ответа: «Зевота - лишь компенсационный охлаждающий механизм, и теплый компресс повышает температуру мозга уже выше того порога, где зевание становится эффективным».

Во-вторых, почему вне зависимости от температуры мы намного чаще зеваем после бессонной ночи или слишком долгого и утомительного дня? Значит ли это, что усталость снижает эффективность нормальных механизмов терморегуляции - и нашему организму приходится прибегать к дополнительным?

По словам ученых, это правдоподобное объяснение, но его еще нужно подтвердить дополнительными экспериментами.

И третий вопрос: почему же все-таки зевота настолько заразительна - и желание «охладить мозг» мы так часто испытываем, наблюдая, как зевают другие. На этот вопрос Гэллап и его коллеги, увы, ответа так и не дают - ходя ранее проводили соответствующие эксперименты.

«Ряд исследований указывали на связь между заразительной зевотой и эмпатией, однако выводы в этих работах довольно неоднозначны и непоследовательны», - признает американский профессор.