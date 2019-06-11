Зевота - развившийся в ходе эволюции защитный механизм нашего организма, помогающий охлаждать мозг и спасающий его от перегревания. К такому выводу пришли биологи из Италии и США, решившие разобраться, зачем мы зеваем и почему этот процесс настолько заразителен: достаточно просто посмотреть на зевающего человека, чтобы захотелось зевнуть самому.
Результаты исследования плнируется опубликовать в августовском номере журнала Physiology & Behavior.
«Зачастую зевоту совершенно неправильно понимают как в научных кругах, так и в среде обывателей», - утверждает ведущий автор работы, преподаватель психологии Нью-йоркского политехнического института Эндрю Гэллап.
Зевают не только люди, но и многие животные. Ученые давно пытаются понять механизм этого процесса и его значение с точки зрения неврологии.