Меньше нагрузки на EMO! Рецепты теперь можно продлить в аптеке

Продлить рецепт теперь можно и в аптеке. Правда, пока не в каждой. ФОТО: Архив сети аптек Benu

По словам руководителя по развитию услуг Benu Apteek Марии Отса, в аптеках двольно часто возникает ситуация, когда пациенты вдруг замечают, что действие их рецептов закончилось. «К тому же этот момент наступает или когда уже время близко к вечеру, или же на выходных, когда семейные врачи недоступны. Но при этом нужно срочно получить таблетки для ребенка или что-то иное весьма неотложное», - пояснила Отса.

К системе продления рецептов MinuDoc присоединились семейные врачи, которые могут продлить рецепт после знакомства с дигитальной историей болезни клиента и для медикаментов с непсихотропным действием. Новаторская система согласована с высокими требованиями по оказанию медицинских услуг, одно из которых — это установление личности человека и знакомство с информацией о его здоровье.

Продление рецептов осуществляется в звукоизолированном киоске, где посетитель аптеки может нажимая на экран ввести необходимую информацию — свои данные, действующее вещество и т.д. - и после этого ходатайство о продлении рецепта направляется к врачу посредством интернета. В течение четверти часа человек получит на свой телефон SMS-сообщение с подтверждением о продлении или же с причиной, по которой продление невозможно.

Продлить рецепт теперь можно и в аптеке. Правда, пока не в каждой. ФОТО: Архив сети аптек Benu

По словам Марии Отса, у удаленной клиники есть и функция видеозвонка, которая позволят общаться с врачом с глазу на глаз и получить консультацию как на эстонском, русском, так и на английском языках. «Интегрированная вместе с аптечными услугами первичная консультация — это то направление, которым мы хотим улучшить доступность решения простых проблем здравоохранения, что в свою очередь уменьшит нагрузку на отделения экстренной медицины и семейных врачей», - пояснила Отса.

Уникальное в масштабе Северных стран решение взято в использование Benu apteek в сотрудничестве с платформой виртуальной клиники Minudoc.ee. Помимо быстрого и удобного продления рецептов, в приватном киоске можно благодаря видеозвонку получить консультацию семейного врача и по деликатным темам. Консультации доступны на эстонском, русском и на английском языках.

Услуга продления рецептов стоит 5 евро. Пилотный проект запущен в Benu apteek в Старом городе Таллинна по адресу Айа, 7.