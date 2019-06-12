На лечение малышки Аннабель собран миллион евро

Детский фонд Клиники Тартуского университета обратился к населению Эстонии с призывом оказать помощь трехмесячной Аннабель, у которой врачи диагностировали недуг под названием спинальная мышечная атрофия, или СМА.

«Это редкое заболевание, которое встречается один раз на 11 тысяч. Болезнь приводит к тому, что у человека не развиваются мышцы. В большинстве случаев дети с таким диагнозом не живут дольше двух лет», - отметили в переданном BNS пресс-релизе представители фонда.

По данным медицинской статистики, нередко сердце детей с таким диагнозом перестает биться намного раньше.

«Аннабель улыбнулась удача, и мы верим, что она будет сопровождать ее еще очень долго. Не только потому, что симптомы минимальны, но и потому, что неделю назад в США получило официальное одобрение генное лекарство Zolgensma», - сообщили в фонде.

Как подтвердили многочисленные исследования, с его помощью дети, страдающие от СМА, могут полностью выздороветь. В Европе этого лекарства пока нет. В США оно стоит 2,125 млн долларов. Речь идет о самом дорогостоящем в мире лекарстве.

К полудню вторника было собрано 1 014 254 евро. На счет Детского фонда поступило в общей сложности 221 167,74 евро. Вдобавок фонд направит на финансирование лечения Аннабель 400 000 евро из резервов. На созданный родителями Аннабель счет HelpAnnabel поступило в общей сложности 392 575 евро. Наибольшее поступившее на счет Детского фонда пожертвование было 22 000 евро. Цифры телефонных пожертвований от телекоммуникационных фирм надеются получить завтра.

Свою помощь Аннабель предложили очень многие предприятия, как делая пожертвования, так и жертвуя навыки и время. Например, необходимую для помощи Аннабель информацию распространяют через Linna Ekraanid.

Вчера в США отправили последние необходимые для лечения Аннабель медицинские документы.

Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением "Annabel".

При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер: