Врачи выявили неожиданную пользу кофе

Дефект в гене ADCY5 приводит к непроизвольным сокращениям мускулатуры рук, ног и лица. Родители страдающего этим заболеванием 11-летнего мальчика обратили внимание на то, что употребление кофе облегчает мышечные спазмы.

Но однажды родители по ошибке приобрели капсулы кофе без кофеина, и состояние ребенка ухудшилось. Через четыре дня они поняли, что ошиблись, и исправили ситуацию.