Ср, 12.06.2019
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Врачи выявили неожиданную пользу кофе

Кофе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Кофеин оказался способен облегчать мышечные спазмы, вызванные редким генетическим расстройством. Благодаря случайности об этом эффекте узнали французские врачи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал MedicalXpress.

Дефект в гене ADCY5 приводит к непроизвольным сокращениям мускулатуры рук, ног и лица. Родители страдающего этим заболеванием 11-летнего мальчика обратили внимание на то, что употребление кофе облегчает мышечные спазмы.

Но однажды родители по ошибке приобрели капсулы кофе без кофеина, и состояние ребенка ухудшилось. Через четыре дня они поняли, что ошиблись, и исправили ситуацию.

Медики и ранее предполагали, что кофеин способен улучшать состояние больных, страдающих от дефекта гена ADCY5. Но из-за редкости заболевания, которое встречается у одного человека из миллиона, они не могли проверить эту гипотезу.

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