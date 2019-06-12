Больничная касса расширяет список льготных лекарств

Впервые в качестве льготного рецептурного лекарства станет доступным биологический препарат адалимумаб, необходимый для лечения многих заболеваний. По словам Алис Кивистик, специалиста по лекарствам Больничной кассы, этот препарат можно использовать, например, для лечения пациентов с ревматоидным артритом, болезнью Крона, псориазом, гидраденитом и увеитом. Она добавила, что по предварительной оценке этот препарат потребуется для лечения около 440 пациентов в год и что расходы Больничной кассы составят ориентировочно 1,4 миллиона евро в год.

В список льготных лекарств будет добавлен препарат, содержащий метотрексат, который используется для лечения ревматоидного артрита и тяжелого псориаза. «Каждый год в этом препарате нуждаются около 500 пациентов, и общая сумма расходов на него составляет 104 000 евро в год», - сказала Кивистик. В список льготных лекарств также будут включены новые препараты для лечения легочной гипертонии и вирусного гепатита В.

В обновленном списке льготных лекарств будет также расширен список условий для выписки разных лекарств. «С июля врачи могут назначать лекарства для лечения большего количества пациентов - например, с раком простаты и лимфатической системы. Чтобы начать принимать препарат Zytiga для лечения рака простаты, пациентам в будущем больше не нужно будет ждать изнурительной химиотерапии, данное лекарство при необходимости они смогут использовать лекарство ранее и отложить начало химиотерапии», - объясняет Кивистик.