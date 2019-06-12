В Таллинне госпитализировали больного корью ребенка

Ребенок заболел на прошлой неделе в пятницу. Первыми признаками болезни были температура, кашель и насморк. Сыпь появилась через два дня, на следующий день после этого, то есть 10 июня, ребенка госпитализировали. Вчера заболевание корью было подтверждено лабораторно.

Источник заболевания еще неизвестен, большая часть одноклассников вакцинирована. Один одноклассник заразившегося не был вакцинирован. Вакцинацию контактировавших с пациентом лиц организует департамент здоровья в сотрудничестве с кабинетом вакцинации Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения, невакцинированные дети подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развитию осложнений вплоть до смертельного исхода.

Детям в соответствии с календарем иммунизации прививка делается дважды (в возрасте 1 года и 13 лет) дозой вакцины MMR, защищающей как от кори, так и от свинки и краснухи. Если ребенок по каким-то причинам оказался не провакцинирован, нужно обратиться по поводу вакцинации к семейному врачу или в школьную службу здоровья. Детям прививка проводится бесплатно.

Взрослым, которые не переболели корью или не провакцинированы против нее (или если у человека нет об этом сведений), Департамент здоровья рекомендует сделать прививку двумя дозами вакцины MMR, промежуток между введениями доз должен составлять не менее месяца.

Нужна также новая вакцинация взрослым, провакцинированным одной дозой или если они были провакцинированы двумя дозами в период с 1980 по 1992 год.

Кроме того, отправляющимся в поездку следует провакцинироваться против кори и в том случае, если в семье есть кто-то с иммунодефицитом или если член семьи работает на такой должности, где сталкивается с людьми, имеющими иммунодефицит.

Корь - заболевание очень заразное, распространение вируса можно ограничить ранним выявлением заболевшего, его изолированием и лечением. Важно установить все ближайшие контакты заболевшего, отследить время инкубационного периода и при необходимости сделать прививку.

Первыми симптомами кори являются высокая температура, плохое самочувствие, кашель, воспаление глаз и светобоязнь. Несколько дней спустя появляются высыпания на коже, которые сначала проявляются за ушами, потом распространяются на лице и руках, а затем - по всему телу. Заболевший корью заразен за 4–5 дней до появления симптомов и до пяти дней после появления сыпи. Скрытый период заболевания продолжается до 21 дня. Специфического лечения болезни не существует, смягчаются только симптомы.