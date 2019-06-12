В Англии ослушавшаяся врачей мать спасла жизнь ребенку

Эту историю о врачебной ошибке опубликовало британское издание Daily Mirror. Британка Наоми Смоллвуд стала матерью, но, вернувшись из роддома с новорожденным сыном, заподозрила неладное – малыш почти все время спал и не просил молока. Встревоженная мать обратилась к врачам и услышала от них, что ее ребенок страдает коликами, и трудный период нужно просто пережить. Спустя неделю в дыхании мальчика стал слышаться явный хрип, но, несмотря на это, специалисты по-прежнему уверяли мать в том, что все дело – в коликах, пишет MedikForum.

Наоми Смоллвуд отказалась поверить в этот диагноз и обратилась за обследованием в другое медучреждение. Там у малыша диагностировали порок сердца, включая сильное сужение аорты, мешавшее нормальному поступлению крови в миокард. По словам Наоми, ситуация была очень серьезной – она в любой момент могла потерять сына. Сами медики отметили, что ребенок в тот момент фактически находился на грани смерти – своим выживанием он обязан лишь чуткости матери.

12-дневному малышу была выполнена операция, причем врачи не давали утешительных прогнозов, так как ребенок был слишком мал. Во время операции у мальчика начал падать уровень кислорода в крови, его легкое схлопнулось, и новорожденного подключили к аппарату искусственного дыхания. Несколько недель малыш провел в отделении интенсивной терапии, после чего все же пошел на поправку.

Спустя полгода Фредди (так зовут мальчика) пережил еще одну операцию на сердце, во время которой хирурги смогли восстановить аорту. Его мать очень рада, что в свое время она проявила повышенное беспокойство и не стала довольствоваться небрежным диагнозом врачей.