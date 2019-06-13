Семейный врач предупреждает: за корью придут и другие инфекционные заболевания

"Заболеваемость корью после длительного периода бьет повсюду новые рекорды. В Эстонии в этом году 18 заболевших, на Украине свыше 52 тысяч, в Европе о случаях кори сообщается в 22 странах. Больше всего заболеваемость во Франции, Болгарии, Румынии и у наших соседей в Литве", - пишет семейный врач Пирет Роспу в своем блоге "Твой здоровый ребенок".

В США заболевших свыше тысячи: Соединенные Штаты рискуют лишиться титула страны "устранившей корь". Также Роспу отмечает, что корь бьет рекорды заболеваемости в Австралии, на Филиппинах, в Таиланде и Японии.

По словам Роспу, корь словно дает другим болезням сигнал, если охват вакцинированием упал ниже необходимого уровня: сначала идет корь, за ней - остальные болезни, которых можно избежать за счет вакцинирования.

И если посмотреть, что пишут масс-медиа о других болезнях, общая картина энтузиазма не вызывает. Роспу указывает на вспышку краснухи в Японии и отдельные случаи в Испании. Также сообщалось о вспышках свинки в тюремной системе США и в университетах Великобритании, где число заболевших исчисляется сотнями.

"Краснуха и свинка сами по себе не так опасны, но краснуха опасна для плода во время беременности, а свинка дает очень неприятные осложнения, например, в виде бесплодия", - пишет врач.

Cообщения об отдельных случаях дифтерии поступают со всего мира, из таких мест, где эта болезнь не проявляла себя уже давно: Украины, Канады, Индии, Таиланда и Малайзии. "Дифтерия у нас - практически позабытая болезнь, которую я лично давно не видела, но когда я говорю о симптомах этой болезни и показываю фотографии на своих лекциях, например, семейным сестрам, аптекарям или учителям, по реакции слушателей и их лицам виден явный ужас", - отмечает Роспу.