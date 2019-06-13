Онкологи назвали четыре привычки, ведущие к раку

Горячая еда и напитки. У людей, которые имеют привычку употреблять еду и напитки погорячее, увеличивается вероятность заболеть раком пищевода и слизистой оболочки полости рта. Эксперты призывают не пить чай и не употреблять блюда, температура которых превышает 60 градусов.

Утренний кофе. Во время прожарки кофейных зерен образуются канцерогены, которые способны накапливаться в организме.

Употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких даже у некурящих людей

- к такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации исследователей рака, проанализировав данные 1,2 миллиона человек.

Мясо каждый день. Привычка каждый день есть красное мясо (и в особенности - продукты его переработки), как показывают исследования, увеличивает риск преждевременной смерти на 43%, в том числе от возникающих онкологических болезней.

Наиболее вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия

- с ним ученые связывают в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Активность по ночам. Недосып и привычка бодрствовать до позднее ночи (или до раннего утра) способствуют недостаточной выработке гормона мелатонина, который отвечает за естественные суточные ритмы человека.

Именно с его нехваткой многие исследователи связывают развитие опухолевых процессов в организме.