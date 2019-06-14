Названа новая опасность фастфуда

Ученые проанализировали результаты 200 исследований, в которых проверялась связь между здоровьем головного мозга, старением и факторами среды, пишет lenta.ru. По словам экспертов, они нашли убедительные доказательства, что нездоровая диета и дефицит физической активности в течение длительного времени повышают риск развития диабета второго типа (неинсулинозависимого), а также ухудшают когнитивные функции, вызывая деменцию и атрофию мозга.

Нейродегенерация может начаться намного раньше, чем обычно, и иметь необратимый характер, если человек уже достиг среднего возраста. Поэтому рекомендации, направленные на снижение риска деменции у 60-летних людей, на самом деле практически бесполезны. Ученые призывают начать правильно питаться как можно раньше.