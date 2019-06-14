От какой болезни жители Эстонии умирают чаще всего и с какими симптомами надо бежать в больницу?

В отслеживании здоровья основная и наиболее важная роль семейного врача и медсестры заключается в поиске людей, которые еще не больны, но имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Команда семейного врача должна системно заниматься пациентами с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Для начала, их следует побудить изменить образ жизни и разъяснить, как жить с пользой для здоровья. Далее нужно постоянно следить за тем, удается ли им реализовать изменения, как меняется состояние здоровья, и при необходимости начать профилактическое лечение», – рассказала Сууркиви.

Если какие-либо проблемы с сердцем уже возникли, с жалобами сначала следует обратиться к своему семейному врачу. «К кардиологу нужно обращаться только в том случае, если есть подозрение на острое заболевание сердца, например, произошел сердечный приступ или острая аритмия, или внезапно обострилось прежнее сердечное заболевание», – пояснила Сууркиви.

В каких случаях надо обращаться в отделение неотложной медицины (ЭМО)? «Например, если вы ощущаете острую боль в груди, которая отдает в плечо или подбородок, или испытываете нехватку воздуха, то с такими симптомами нужно обращаться в ЭМО. Сюда же относится холодный пот, который обычно возникает при физических нагрузках, или сразу после них. Иногда это может происходить во сне, обычно ночью ближе к утру», – рассказала Сууркиви.

У кардиолога должны также постоянно обследоваться пациенты с редкими сердечными заболеваниями, например, пациенты с легочной гипертензией, определенными пороками сердца и раком сердца, люди, ожидающие или перенесшие пересадку сердца. Кроме того, у кардиолога необходимо регулярно проверять работу кардиостимулятора.

Со всеми другими проблемами с сердцем нужно обращаться в центр семейных врачей. Семейный врач примет решение, нужна ли и как срочно требуется помощь врача-специалиста. «В идеале, все первичные консультации семейного врача со специалистом должны быть электронными консультациями. При консультациях такого рода врач-специалист решает, какого больного он примет и насколько быстро требуется вмешательство», – объяснила Сууркиви.

Для наблюдения за хроническими пациентами у семейных врачей есть достаточно точные инструкции о том, кого и как часто проверять, а также какие исследования и процедуры следует проводить. «Безусловно, по крайней мере, один раз в год семейного врача должны посещать люди, перенесшие процедуру восстановления кровотока, инфаркт, люди с гипертонией высокого уровня риска или диабетом второго типа», – сказала Сууркиви.