Женщина совершила две простые ошибки и заработала восемь тысяч желчных камней

Трехчасовая операция прошла благополучно. Хирурги удалили из организма 54-летней женщины 7,8 тысячи камней, многие из которых достигали размеров перепелиного яйца.

Доктора объяснили, что камни появились в желчном пузыре китаянки, поскольку та практически не пила воду и пропускала завтраки. Женщина призналась, что семь лет назад у нее уже находили несколько камней. Тогда пациентку не допустили до операции из-за высокого кровяного давления.

Китаянка вновь обратилась в больницу с жалобой на нестерпимую боль в области живота. «Даже и не думала, что во мне появилось так много камней», — отметила она в разговоре с журналистами.

Директор больницы Шэнь Чжанъи, в которой оперировали пациентку, столкнулся с подобным случаем впервые. По его словам, камни способны вызвать смертельно опасные осложнения. Он подчеркнул, что уплотнения могли попасть в желчный проток больного, что привело бы к желтухе или острому панкреатиту.