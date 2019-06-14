Вспышка кори в Таллинне: заразились два сотрудника больницы и младенец

В добавок к ученику таллиннской основной школы корь обнаружили у двух работников Ляэне-Таллиннской центральной больницы и у находящегося в больнице ребенка до года, который заболел корью до вакцинации. Выяснением возможного контактирования и вакцинацией занимаются как Департамент здоровья, так и Ляэне-Таллиннская больница, для выяснения обстоятельств департамент в отношении больницы начал надзорное производство.

По словам руководителя Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, к распространению кори надо относиться со всей серьезностью. «Если до сих пор корью заболевали взрослые, которые заражались за границей или контактировали с иностранцами, теперь корь распространяется внутри страны», - говорит она.

Эпик отмечает, что корь чрезвычайно заразное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениями, например болезнь может сопровождать воспаление легких, воспаление среднего уха и менингит.

Невакцинированные дети подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развитию осложнений вплоть до смертельного исхода.

Детям в соответствии с календарем иммунизации прививка делается дважды (в возрасте 1 года и 13 лет) дозой вакцины MMR, защищающей как от кори, так и от свинки и краснухи. Если ребенок по каким-то причинам оказался не провакцинирован, нужно обратиться по поводу вакцинации к семейному врачу или в школьную службу здоровья. Детям прививка проводится бесплатно.

Взрослым, которые не переболели корью или не провакцинированы против нее (или если у человека нет об этом сведений), Департамент здоровья рекомендует сделать прививку двумя дозами вакцины MMR, промежуток между введениями доз должен составлять не менее месяца.

Нужна также новая вакцинация взрослым, провакцинированным одной дозой или если они были провакцинированы двумя дозами в период с 1980 по 1992 год.

Кроме того, отправляющимся в поездку следует провакцинироваться против кори и в том случае, если в семье есть кто-то с иммунодефицитом или если член семьи работает на такой должности, где сталкивается с людьми, имеющими иммунодефицит.

Корь - заболевание очень заразное, распространение вируса можно ограничить ранним выявлением заболевшего, его изолированием и лечением. Важно установить все ближайшие контакты заболевшего, отследить время инкубационного периода и при необходимости сделать прививку.

Первыми симптомами кори являются высокая температура, плохое самочувствие, кашель, воспаление глаз и светобоязнь. Несколько дней спустя появляются высыпания на коже, которые сначала проявляются за ушами, потом распространяются на лице и руках, а затем - по всему телу. Заболевший корью заразен за 4–5 дней до появления симптомов и до пяти дней после появления сыпи. Скрытый период заболевания продолжается до 21 дня. Специфического лечения болезни не существует, смягчаются только симптомы.