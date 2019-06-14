Черешня оказалась настоящим суперпродуктом

Как показали исследования, черешня - ценный источник микроэлементов и минеральных веществ. В ней можно найти витамины группы В, железо, фосфор, а также антиоксиданты, тормозящие старение, пишет «МедДэйли» со ссылкой на «Вечернюю Москву». Комментирует диетолог Елена Соломатина: «Если регулярно употреблять черешню, вы избавитесь от проблем с сердцем и сосудами, поскольку эта вкусная ягода обладает еще и высоким тонизирующим эффектом и благотворно влияет на иммунную систему.