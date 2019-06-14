Четыре случая, когда синяки могут оказаться смертельно опасными

Не все синяки безобидны. Иногда они оказываются симптомами, означающими угрозу для жизни, передает MedikForum.
Синяки в области головы. Со многими синяками, означающими возникновение гематом, организм справляется самостоятельно. Но если гематомы не рассасываются, это может оказаться плохим знаком серьезных проблем со здоровьем. Гематомы в области головы – самые опасные в данном плане, их последствия в зависимости от тяжести травмы могут оказаться смертельными. Гематомы головы способны привести к сдавливанию или повреждению мозга.
Синяки, связанные с высоким риском рака. Ученые отмечают, что синяки, появляющиеся в результате травм у мужчин – на половых органах, а у женщин – в области груди, могут быть связаны с возникновением злокачественных опухолей.
Синяки и тромбы. В зоне синяков могут закупориваться сосуды и появляться тромбы. Тромбы несут в себе смертельную угрозу для человека. Эти сгустки крови образуются в просвете кровеносных сосудов или в полости сердца и могут вызывать инфаркты, инсульты, сердечные приступы. Чаще всего, возникновение тромбов связано с изменением состава крови в возрасте старше 35 лет.
Синяки, которые появляются просто так. За такими синяками медики советуют следить особенно внимательно. По словам врачей, подобные синяки могут свидетельствовать о недостатке тромбоцитов в крови, в то время как их дефицит ассоциирован с возникновением онкологических заболеваний.