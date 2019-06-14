Вице-мэр Таллинна о заболеваниях корью: своевременная вакцинация спасает от тяжких последствий

В нынешнем году в Харьюском уезде зарегистрированы уже 18 случаев заболевания. "С учетом высокой степени распространения инфекции родителям следовало бы, прежде всего, проверить, были ли их дети своевременно, т.е. в возрасте 1-13 лет, вакцинированы против кори, - подчеркнула Бешкина. - В Эстонии более 10 тысяч детей в возрасте 1-14 лет, которые не прошли вакцинацию, что создает серьезную угрозу их заражения. Хочу напомнить родителям: своевременная вакцинация спасает от весьма тяжких последствий, которые это заболевание может вызвать. Не будем забывать, что здоровье - самое большое наше достояние".