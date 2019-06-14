Мать, чей сын умер от болезни, которой страдает маленькая Аннабель, нашла способ ей помочь

«Хотя с тех пор прошло всего три года, в то время лекарства от этой болезни не было, а сейчас оно есть и поэтому у Аннабели большая, большая надежда выздороветь. При отсутствии лекарства дети с этим диагнозом не живут больше одного-двух лет. Йоханн покинул нас, когда ему было всего год и 23 дня. Скучаем по нему безумно!» - написала женщина в посте на Facebook.