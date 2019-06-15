В понедельник утром выяснится, получит ли малышка Аннабель лекарство

В понедельник рано утром маленькая Аннабель сдаст анализ крови, который при посредничестве Synlab Eesti за считанные часы будет доставлен в расположенную в США лабораторию. Когда это последнее медицинское требование будет выполнено, американцы будут ждать подтверждения аванса за лечение Аннабель, передает Tervis со ссылкой на Детский фонд Клиники Тартуского университета.
У трехмесячной Аннабель, страдающей редким генетическим заболеванием, спинальной мышечной атрофией, есть надежда получить самое дорогое лекарство в мире, стоимость которого составляет более двух миллионов евро. На данный момент собрано 1 433 161 евро.
На счет Детского фонда Тартуского университета поступило в общей сложности 546 438 евро, также к ним прикладываются 400 000 из резервов Детского фонда. На созданный родителями ребенка счет HelpAnnabel поступило 486 723 евро.
Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении Annabel:
- Swedbank IBAN EE682200221015828742
- SEB IBAN EE261010220014910011
- Luminor IBAN EE791700017000285384
- LHV IBAN EE527700771000610813
- Coop IBAN EE824204278603586607
Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением Annabel.
При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер:
- 900 5025 — 5€
- 900 5100 — 10€
- 900 5500 — 50€.