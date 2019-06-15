В понедельник утром выяснится, получит ли малышка Аннабель лекарство

В понедельник рано утром маленькая Аннабель сдаст анализ крови, который при посредничестве Synlab Eesti за считанные часы будет доставлен в расположенную в США лабораторию. Когда это последнее медицинское требование будет выполнено, американцы будут ждать подтверждения аванса за лечение Аннабель, передает Tervis со ссылкой на Детский фонд Клиники Тартуского университета.