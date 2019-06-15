Найден способ предотвратить инфаркты и инсульты

Утолщение кровеносных сосудов, которое увеличивает риск инфаркта, инсульта и деменции, вызвано соединением поли(АДФ-рибозой) или PAR, которое может быть подавлено лекарственными препаратами. Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на издание Science Alert.

Исследователи выяснили, что PAR начинает вырабатываться при повреждении клеток или их ДНК и связываться с кальцием, образуя отложения на стенках сосудов и снижая их эластичность. Такая биоминерализация лежит в основе многих сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Повышенный синтез PAR в сосудах происходит в ответ на такие повреждающие факторы, как высокое кровяное давление и курение.