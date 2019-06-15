Внимание! Больничная касса выплатит старые компенсации за лекарства

До 2018 года люди должны были представлять в Больничную кассу заявление о возмещении расходов на льготные лекарства. Суммы были достаточно большими, однако многие не смогли или не захотели представить заявление.

В 2016 году, например, Больничная касса выплатила более 400 000 евро дополнительных компенсаций за лекарства. Однако это сумма могла бы быть еще больше. Хорошая новость в том, что компенсацию за лекарства можно получить и сегодня.

Чтобы задним числом получить дополнительную компенсацию за лекарства, купленные в 2015-2017, нужно написать заявление в Больничную кассу. Дополнительную компенсацию за лекарства выплачивают в том случае, если за календарный год человек потратил на продающиеся по рецепту льготные лекарства более 300 евро.

«Поскольку дополнительную компенсацию за купленные по рецепту льготные лекарства выплачивают задним числом за 2015-2017, деньги не пропадут. Нельзя назвать сумму, которую люди не попросили выплатить, потому постоянно приходят ходатайства о выплате компенсаций за купленные ранее лекарства», – сказала главный специалист отдела по связям с общественностью Больничной кассы Вивика Тамра.

Принципы, действующие при компенсации купленных по льготному рецепту лекарств:

1) Если сумма, потраченная за год, составляет менее 100 евро, то дополнительная компенсация за лекарства не выплачивается.

2) Если сумма составляет 100-300 евро в год, то возмещается 50% части, превышающей 100 евро.

3) Если сумма превышает 300 евро, то возмещается 90% части, превышающей 300 евро.