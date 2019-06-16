Как прожить долго и избежать мучительной смерти? Семь советов финского врача для тех, кому еще не исполнилось сорока

Профессор Ведомства здравоохранения и благополучия Финляндии уверен, что у тех, кому еще нет сорока, еще есть возможность пересмотреть свой образ жизни и сохранить здоровье, передает Yle.
Вам еще нет сорока, но проблемы со здоровьем уже дают о себе знать? Волосы седеют, а живот растет? Вы переживаете, не грозит ли вам ранний инфаркт? Знайте: вы не в одиночестве.
Эти вопросы заботят большинство живущих в Финляндии людей – так называемых «молодых взрослых». За последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни в стране неуклонно повышалась, но в 2010-х скорость роста слегка подкосили депрессия и диабет.
Профессор Ведомства здоровья и благополучия THL Сеппо Коскинен, долгое время проработавший врачом и ученым, изучающим состояние здоровья жителей Финляндии, утверждает, что еще не все потеряно. До сорока лет еще можно перестроить свой образ жизни так, чтобы не страдать потом всю оставшуюся жизнь. Коскинен дает семь ценных советов для тех, кто заботится о своем будущем.
1. Бросьте курить
В краткосрочной перспективе у вас исчезнут симптомы болезней органов дыхания и заметно снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчинам в качестве приятного бонуса отказ от курения приготовил повышение потенции.
В долгосрочной перспективе вас ждет значительное снижение риска хронической обструктивной болезни легких и рака легких. Улучшится также обмен веществ и кровообращение кожи, и она приобретет здоровый вид.
"Неприятно, если последние годы жизни придется страдать от серьезных заболеваний легких и дыхательных путей", – говорит Коскинен.
2. Поумеренней с алкоголем
В молодости многие могли тусоваться и веселиться дни напролет, после чего слегка болела голова и была небольшая усталость. Но с годами организм вовсе не так легко переносит последствия возлияний, особенно обильных.
К сорока годам стоит понять и определиться с теми дозами спиртного, после которых не хочется лезть на стену и вычеркивать свое имя из книги живых. Большинство людей в этом возрасте употребляют алкоголь умеренно, но если вы слишком любите приложиться к бутылке, лучше постараться не делать этого вовсе. Чем выше потребление алкоголя, тем выше риск различных онкологических заболеваний.
"Чрезмерное потребление спиртного может не давать о себе знать до пятидесяти-шестидесятилетнего возраста. Однако если ничего с этим не делать, то это будет огромнейшей нагрузкой на организм", – утверждает профессор Коскинен.
3. Ложитесь вовремя спать
Мало кто способен долго жить, если спит по шесть часов или меньше. Большинству из нас требуется семь или восемь часов сна. Основным признаком достаточного сна является то, что вы просыпаетесь бодрым и чувствуете себя отдохнувшим.
"Чрезмерное потребление алкоголя снижает также продолжительность и качество сна. Держа себя в рамках в отношении спиртного, вы будете лучше спать и чувствовать себя более энергичным".
4. Выбирайте овощи и фрукты
Если вы еще этого не сделали, стоит пересмотреть свой подход к питанию. В вашем рационе должно быть много свежих овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов. Если вы не хотите строить свое питание на овощах и фруктах, хотя бы старайтесь есть рыбу и птицу вместо жирного красного мяса.
Не забывайте также о «модели тарелки». Она предполагает, что половину вашей тарелки должен занимать овощной салат или свежие овощи. Вторую половину необходимо мысленно разделить на две части: на одну положить источник белка, то есть рыбу или мясо, а на другую – источник углеводов, например, картошку, рис или макаронные изделия. Кроме того, основанная на растительной пище диета – это экологичный выбор.
"Если вы хотите заботится не только о своем здоровье, но и об условиях жизни будущих поколений, стоит предпочитать больше продуктов питания растительного происхождения".
5. Двигайтесь ежедневно
Стоит заниматься бытовыми физическими нагрузками как можно больше. На работу можно либо ходить пешком, либо ездить на велосипеде. Если работа слишком далеко, то хотя бы часть пути можно проделать на своих двоих или на двух колесах. Это же относится и к походам в магазин.
Всем стоит также следить за состоянием своей мускулатуры – и хотя бы за ее наличием. В особенности это касается женщин, поскольку в престарелом возрасте недостаточное количество мышц приводит к проблемам со здоровьем и снижает уровень активности.
"К сожалению, нередко в спортзал люди едут на машине, а на тренировку поднимаются на лифте. Стоит включить дорогу на фитнес в общую физическую активность", – заверяет ученый.
6. Следите за показателями крови и давлением
На рабочих местах, как правило, регулярно проверяют состояние здоровья сотрудников, но далеко не все подпадают под эти программы. Стоит быть активными и самим выяснить свой уровень холестерина в крови и давление. В особенности это важно делать тем, у кого в роду были случаи диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.
"Если десять лет назад у вас были хорошие результаты анализа крови, это ничего не говорит о сегодняшней ситуации", – поясняет Коскинен.
7. Проводите больше времени с близкими людьми
Если повседневные работы отнимают слишком много времени и вы не успеваете видеться со своими близкими и друзьями, стоит задуматься над приоритетами. Старайтесь побольше общаться с людьми в целом: это полезно и для ментального, и для физического здоровья. При этом не стоит забывать, что общение не означает просто нахождения в одном помещении, когда все уставились в свои смартфоны.
"Когда у пожилых людей спрашивают во время исследований, чего им не хватало в жизни, многие отвечают, что общения с близкими людьми. А вовсе не того, что стоило бы больше работать или заработать побольше денег", – подытоживает доктор Коскинен.