Как прожить долго и избежать мучительной смерти? Семь советов финского врача для тех, кому еще не исполнилось сорока

Вам еще нет сорока, но проблемы со здоровьем уже дают о себе знать? Волосы седеют, а живот растет? Вы переживаете, не грозит ли вам ранний инфаркт? Знайте: вы не в одиночестве.

Эти вопросы заботят большинство живущих в Финляндии людей – так называемых «молодых взрослых». За последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни в стране неуклонно повышалась, но в 2010-х скорость роста слегка подкосили депрессия и диабет.

Профессор Ведомства здоровья и благополучия THL Сеппо Коскинен, долгое время проработавший врачом и ученым, изучающим состояние здоровья жителей Финляндии, утверждает, что еще не все потеряно. До сорока лет еще можно перестроить свой образ жизни так, чтобы не страдать потом всю оставшуюся жизнь. Коскинен дает семь ценных советов для тех, кто заботится о своем будущем.

1. Бросьте курить

В краткосрочной перспективе у вас исчезнут симптомы болезней органов дыхания и заметно снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчинам в качестве приятного бонуса отказ от курения приготовил повышение потенции.

В долгосрочной перспективе вас ждет значительное снижение риска хронической обструктивной болезни легких и рака легких. Улучшится также обмен веществ и кровообращение кожи, и она приобретет здоровый вид.

"Неприятно, если последние годы жизни придется страдать от серьезных заболеваний легких и дыхательных путей", – говорит Коскинен.

2. Поумеренней с алкоголем

В молодости многие могли тусоваться и веселиться дни напролет, после чего слегка болела голова и была небольшая усталость. Но с годами организм вовсе не так легко переносит последствия возлияний, особенно обильных.

К сорока годам стоит понять и определиться с теми дозами спиртного, после которых не хочется лезть на стену и вычеркивать свое имя из книги живых. Большинство людей в этом возрасте употребляют алкоголь умеренно, но если вы слишком любите приложиться к бутылке, лучше постараться не делать этого вовсе. Чем выше потребление алкоголя, тем выше риск различных онкологических заболеваний.

"Чрезмерное потребление спиртного может не давать о себе знать до пятидесяти-шестидесятилетнего возраста. Однако если ничего с этим не делать, то это будет огромнейшей нагрузкой на организм", – утверждает профессор Коскинен.

3. Ложитесь вовремя спать

Мало кто способен долго жить, если спит по шесть часов или меньше. Большинству из нас требуется семь или восемь часов сна. Основным признаком достаточного сна является то, что вы просыпаетесь бодрым и чувствуете себя отдохнувшим.

"Чрезмерное потребление алкоголя снижает также продолжительность и качество сна. Держа себя в рамках в отношении спиртного, вы будете лучше спать и чувствовать себя более энергичным".

4. Выбирайте овощи и фрукты