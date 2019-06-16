Ядовитые вещества в овощах и фруктах: проверяют ли магазины свою продукцию?

«Лабораторий в подсобках магазинов нет. Мы можем осмотреть товар и убедиться, что на полки попадет свежий и качественный товар», - ответил руководитель финансового учета Selver Кристьян Андерсон на вопрос, как сеть обеспечивает безопасность фруктов, овощей и корнеплодов. По его словам, большую роль играют те, кто выращивает их и поставляет.

«Фрукты и корнеплоды проходят несколько проверок по прибытии в магазин, начиная с проверки качества, условий поставки, то есть соответствия температурным требованиям, и заканчивая проверкой исправности документации», - пояснил руководитель по коммуникациям торговой сети Coop Мартин Мийдо.

По его словам, лабораторные тесты магазины, естественно, не проводят и здесь следует доверять тестам, проведенным уполномоченными для этого заведений, и выданным ими правам и сертификатам.

Продукты собственного производства проходят проверку

Однако, по словам руководителя по качеству Rimi Альгиса Мурумаа, они тестирует свои продукты. «Rimi тестирует все свои фрукты, корнеплоды и овощи до принятия их в ассортимент выборочно после этого каждый год. Наше внимание всегда сосредоточено на продуктах Rimi и они проверяются больше, чем продукты, которые продаются под торговым знаком производителя», - сказал Мурумаа. Он добавил, что в случае последних, магазин все же ожидает, что поставщики сами обеспечат безопасность во всех торговых сетях и Ветеринарно-продовольственный департамент проверит, что они это сделают.

Мурумаа добавил, что со всеми поставщиками Rimi заключен договор, согласно которому, в проданных ими продуктах не должно содержаться остатков пестицидов и других вредных веществ. «Безопасность продающихся во всех магазинах фруктов, корнеплодов и овощей тестирует Ветеринарно-продовольственный департамент, согласно своему плану анализу и предусмотренного для этого бюджету».

Maxima также опирается прежде всего на поставщиком. «Все фрукты и овощи закупаем у поставщиков, у которых есть права на эту деятельность и которые могут гарантировать, что при производстве и выращивании соответствующих продуктов были соблюдены требования, установленные законодательными актами Европейского союза», - подтвердила заведующая отделом закупки скоропортящихся продуктов Maxima Марге Кикас. Также, по словам Кикас, все продающиеся в Maxima фрукты и овощи проходят проверку качества при приеме в логистические центры. В ходе проверки оценивается прежде всего соответствие товаров документам – происхождение, качество, свежесть, объем и так далее.

На вопро, следует ли что-то изменить в системе, Кикас оставила специалистам. «Оставлю эту оценку специалистам в областях надзора и науки, прежде всего потому, что эта область содержит в себе много специфических нюансов», – сказала она.

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