Назван опасный для жизни признак

В исследовании приняли участие 2449 человек в молодом и среднем возрасте. С помощью томографического сканирования специалисты оценили состояние кровеносных сосудов добровольцев, включая уровень накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек, пишет lenta.ru. Эти бляшки содержат не только кальций, но также жир и холестерин, поэтому повышенное содержание последнего в крови способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.

Показатель накопления бляшек (САС) оценивался на 15-м и 25-м году исследования, когда средний возраст участников уже достигал 50 лет. При этом за десятилетие доля добровольцев с нулевым САС уменьшилась на пять процентов. Повышение уровня кальцифицированных бляшек коррелировало с возрастом, повышением систолического артериального давления, содержанием холестерина, наличием сахарного диабета и курением.