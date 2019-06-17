Наркоман. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Jakub Jirsák/PhanterMedia/Scanpix

Употребление наркотиков в России - одна из самых стигматизированных сфер общественных отношений. К наркопотребителям государство и общество относятся заведомо предвзято, и это не только препятствует мешает им выздороветь, но и часто становится причиной прямой дискриминации.

Из-за наркотиков екатеринбуржец Вадим Иванов потерял семью: жена ушла вместе с двухлетней дочерью, когда поняла, что муж не может справиться со своей проблемой. Начав со "спайсов", Вадим употреблял наркотики около десяти лет, пока однажды родители в буквальном смысле не пустили его домой. Лишь тогда он согласился лечь в наркологический центр.

На четвертом месяце реабилитации он дал интервью местной телекомпании.

Вадим говорит, что реабилитация проходила у него очень тяжело, и на общение с журналистом он согласился совершенно сознательно - решил, что пути назад нет. И откровенно рассказал о своей прошлой зависимости и о том, с каким трудом он ее преодолевает.

Два года после выздоровления Вадим проработал на стройке и не ожидал, что первая же его попытка устроиться на более квалифицированное и денежное место работы окончится неудачей как раз из-за этого интервью. Он успел проработать менеджером в автосалоне лишь два месяца. "План продаж делал, человек я неконфликтный, на работу не опаздывал, все делал как надо - но вот что-то им не понравилось", - рассказывает Вадим. К нему начали придираться по мелочам, и он понял намек: уволился сам.