Вакцина от кори будет доступна в конце июня

Вакцины против кори требуют условий хранения и, возможно, не были соблюдены в конце советской эпохи. Поэтому иммунитет к кори у вакцинированных в 1980-х годах может быть недостаточным.

Взрослым, у которых не было кори, или которые не были вакцинированы от нее, либо не имеют информации о своем состоянии, Департамент здоровья рекомендует вакцинацию двумя дозами вакцины MMR. Интервал между двумя прививками должен составлять не менее одного месяца. Кроме того, взрослые, которые были вакцинированы однократной дозой или у которых прививка с двумя дозами была между 1980 и 1992 годами, должны быть повторно вакцинированы.