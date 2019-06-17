Вакцина от кори будет доступна в конце июня

Предназначенная для повторной вакцинации взрослых вакцина от кори на днях закончилась и новая партия прибудет в Эстонию до Иванова дня. Ее широкое распространение займет время, а вновь доступна она будет в конце июня.
Вакцины против кори требуют условий хранения и, возможно, не были соблюдены в конце советской эпохи. Поэтому иммунитет к кори у вакцинированных в 1980-х годах может быть недостаточным.
Взрослым, у которых не было кори, или которые не были вакцинированы от нее, либо не имеют информации о своем состоянии, Департамент здоровья рекомендует вакцинацию двумя дозами вакцины MMR. Интервал между двумя прививками должен составлять не менее одного месяца. Кроме того, взрослые, которые были вакцинированы однократной дозой или у которых прививка с двумя дозами была между 1980 и 1992 годами, должны быть повторно вакцинированы.
Людям, желающим сделать прививку от кори, рекомендуется обратиться к своему семейному врачу, который может предварительно заказать необходимое количество вакцины. Антитела кори в организме можно определить в платной лаборатории. Также возможно сделать прививку в кабинете для вакцинации.
Основными симптомами кори являются повышение температуры, недомогание, кашель, насморк, воспаление оболочки глаза и светочувствительность.
В этом году в Эстонии корь была диагностирована у восемнадцати человек.