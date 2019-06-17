Более 100 000 жителей Эстонии объединились, чтобы спасти жизнь трехмесячной девочки

«Удивительно, что одна маленькая девочка может сделать. Она объединила более 100 000 жителей Эстонии, ее поддерживают люди со всего мира, ей на помощь пришли музыканты, актеры, ремесленники, предприниматели — организовываются концерты, распродажи, представления, киносеансы, аукционы и спортивные соревнования. Все это для того, чтобы спасти жизнь трехмесячной Аннабель», - говорится на сайте Детского фонда Клиники Тартуского университета.