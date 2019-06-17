Более 100 000 жителей Эстонии объединились, чтобы спасти жизнь трехмесячной девочки

«Удивительно, что одна маленькая девочка может сделать. Она объединила более 100 000 жителей Эстонии, ее поддерживают люди со всего мира, ей на помощь пришли музыканты, актеры, ремесленники, предприниматели — организовываются концерты, распродажи, представления, киносеансы, аукционы и спортивные соревнования. Все это для того, чтобы спасти жизнь трехмесячной Аннабель», - говорится на сайте Детского фонда Клиники Тартуского университета.
На сегодняшний день для нуждающейся в самом дорогом лекарстве в мире страдающей редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией — Аннабель собрали 1 672 695 евро, передает Postimees.
На счет Детского фонда Клиники Тартуского университета поступило в общей сложности 704 825 евро, также к ним прикладываются 400 000 из резервов Детского фонда. На созданный родителями ребенка счет HelpAnnabel поступило 567 869 евро.
Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении «Annabel»:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением Annabel.
При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер:
900 5025 — 5€
900 5100 — 10€
900 5500 — 50€.