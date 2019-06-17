Чудеса в эстонском роддоме: три дня подряд на свет появляются двойняшки
Родильное отделение Пярнуской больницы в конце прошлой недели порадовалось появлению шестерых младенцев: три дня подряд на свет появлялись двойняшки, сообщает Pärnu Postimees.
В прошлую среду родились девочки, в четверг и пятницу родились мальчик и девочка.
«По воспоминаниям работников родильного отделения, такого раньше у нас не случалось, чтобы за такой короткий промежуток времени на свет появилось сразу три пары двойняшек, - говорит специалист по маркетингу Пярнуской больницы Эррит Кульдкепп. - В Пярнуской больнице в год в среднем на свет появляется от восьми до десяти пар двойняшек. Если сейчас за три дня родилась половина среднего показателя, интересно, что принесет следующая половина года».
По словам Кульдкепп, со всеми малышами и их матерями все в порядке.
Врачи родильного отделения Пярнуской больницы могут принимать детей, которые появятся на свет одни или в компании брата или сестры. Матерей, которые ждут за раз трех и более малышей, отправляют в региональные больницы в Таллинн или Тарту.