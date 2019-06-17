Страшная сила: московского лжекосметолога, изуродовавшего 19 женщин, отправили в тюрьму

В Москве суд вынес приговор трем женщинам, которых признали виновными в оказании небезопасных услуг по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Одна из них Наталья Коростелева, которая представлялась врачом-косметологом, получила 5,5 лет лишения свободы. Двух её соучастниц - Екатерину Егорову и Саният Яикбаеву, наказали годом лишения свободы условно, передает портал doctorpiter.ru.

Как установили следствие и суд, с 2007 по 2015 годы Наталья Коростелева работала как индивидуальный предприниматель, представляясь врачом-косметологом. Она арендовала помещения, где вместе с двумя своими соучастницами оказывала платные медуслуги по коррекции лица. Как выяснилось, дипломы у косметолога были поддельные. Кроме того, она применяла в своей практике ряд препаратов, которые не были разрешены для применения в России. При этом средства, вводимые в ткани лица, фасовались в шприцы перед началом приема клиенток из неустановленных емкостей.

«Следствие установило, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы», - говорится в сообщении Следкома.