Ученые выяснили, как укрепить краткосрочную память

Речь идет о модификации сигнальной активности в гиппокампе - центре памяти мозга. И воздействие на него усиливало способность к обучению. В рамках проведенных экспериментов ученые зафиксировали сигнальную активность клеток гиппокампа, когда крысы выполняли задание на память. Оказалось, острые волны активности (отражались на ЭЭГ) были длиннее на десятки миллисекунд, когда крысу помещали на новое место вместо привычного.