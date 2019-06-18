Вт, 18.06.2019
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Ученые выяснили, как укрепить краткосрочную память

Лаборатория. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Ученым удалось это сделать на примере крыс. Когда животное усваивало информацию о новом месте, клетки мозга испускали более длинные сигналы. Если сигналы делали еще длиннее, животные лучше запоминали, передает MEDdaily со ссылкой на Xinhua.

Речь идет о модификации сигнальной активности в гиппокампе - центре памяти мозга. И воздействие на него усиливало способность к обучению. В рамках проведенных экспериментов ученые зафиксировали сигнальную активность клеток гиппокампа, когда крысы выполняли задание на память. Оказалось, острые волны активности (отражались на ЭЭГ) были длиннее на десятки миллисекунд, когда крысу помещали на новое место вместо привычного.

Далее ученые произвели клетки гиппокампа, чтобы добавить работающие нейроны к естественной последовательности острых волн. В результате острые волны были усилены, и качество памяти у животных повысилось на 10-15%. Это позволило им эффективнее находить лакомство в лабиринте.

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