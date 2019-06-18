Кардиолог опровергает мифы, связанные с приемом лекарств

Разъяснения по самым распространенным мифам дала старший врач отделения кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы Рийна Веттус.

Миф: лекарства вызывают зависимость

Доктор Веттус признает, что это утверждение правдиво в отношении отдельных препаратов: «Например, в случае долгого и последовательного приема успокоительных и снотворных может возникнуть зависимость от них. При назначении успокоительных лечащий врач, конечно, должен проинформировать об этом пациента».

Но в большинстве иных случаев данное утверждение неверно: «У меня часто спрашивают, может ли возникнуть зависимость от препаратов, снижающих давление, и нужно ли их постоянно принимать? Если прием таких лекарств прекратить, пропадет их действие и давление вновь поднимется, а пациент рискует получить серьезные осложнения. Поэтому лекарства действуют лишь тогда, когда их принимают согласно назначению. Поскольку многие болезни имеют хроническое течение, для их адекватного удержания под контролем лекарства нужно постоянно принимать».

Кроме того, чаще всего современные лекарства имеют больше, чем одно важное действие: «Например, показанием к приему снижающих давление лекарств является высокое давление, которое больше нельзя нормализовать иными методами, как бессолевая диета, или снижение веса. В то же время, показанием для приема таких препаратов может быть и защита органов – профилактика почечной и сердечной недостаточности, инфаркта или инсульта».

Миф: если у знакомого тот же диагноз, то я могу принимать его лекарства

Пациенты и их болезни различаются, поэтому один препарат или его дозировка не может подходить для лечения всех пациентов. «При назначении лечения врач должен учитывать много обстоятельств: возраст пациента, сопутствующие заболевания, показания анализов и так далее. Таким образом, даже если кажется, что моя болезнь похожа на болезнь соседа, все же неправильно начинать самовольно принимать таблетки соседа», - предупреждает доктор Веттус.

Миф: лечение можно прервать, если самочувствие хорошее и жалоб нет

«Это утверждение верно только в случае внезапных заболеваний – например, если пациент подхватил вирусную инфекцию и для снижения температуры врач советует принимать парацетамол. При нормализации температуры тела лечение можно прекратить», - сказала доктор Веттус.

В случае хронических заболеваний сердца это утверждение не отвечает действительности – хорошее самочувствие обеспечивает адекватное лечение, и при его прерывании ситуация может быстро ухудшиться.

«К сожалению, мы часто видим такие ситуации – на больничное лечение поступают пациенты в плохом состоянии с тяжелой сердечной недостаточностью, которые по собственной инициативе решили снизить дозировку препаратов, или вообще прервать лечение. Остававшееся до тех пор стабильным состояние после изменения схемы лечения очень быстро ухудшилось», - говорит врач.

Почему люди решают сами изменить схему лечения? «Конечно, тут есть несколько причин – врач или медсестра недостаточно четко объяснили пациенту необходимость соблюдения схемы лечения, или это было собственное конкретное решение пациента изменить лечение. У таких решений часто возникают серьезные последствия – тяжелые состояния, которые нуждаются в длительном больничном лечении, и которые крайне затратны в итоге для общества», - признала кардиолог.

Для улучшения лечения есть несколько возможностей: «Одна из них – использовать так называемые политаблетки, в которых содержится несколько действующих веществ. Многим людям значительно проще вместо трех таблеток в день принимать одну, которая содержит три важных вещества».

Миф: увеличение дозировки препарата – это плохой знак

Доктор Веттус говорит, что при первичном назначении лекарства обычно не начинают сразу с максимальной дозы: «Корректировка дозировки в соответствии с потребностью пациента происходит в течение долгого времени. В таком случае, дозировка увеличивается с интервалом в две-три недели до достижения нужной максимальной дозы. Это обычный процесс лечения и это не означает, что что-то не так. Для лечения стройной женщины и крепкого мужчины нужны разные дозировки лекарств».