Назван эффективный против старения фрукт

Результаты клинических исследований показали, что уролитин А улучшает функционирование митохондрий в клетках скелетных мышц, которые начинают терять силу и массу при достижении 50-летнего возраста. Уролитин А образуется в кишечнике человека при поступлении эллаготанинов (содержится в зернах и соке граната).

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 60 пожилых людей, добровольцы сначала приняли однократную дозу уролитина в количестве 250-2000 миллиграмм или плацебо. Ученые не отметили никаких побочных эффектов, после чего разделили участников на четыре группы. Первые три в течение 28 дней получали различные дозы уролитина: 250, 500 и 1000 миллиграмм. Четвертая группа была контрольной — и в ней принимали плацебо.