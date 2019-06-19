Детский терапевт рассказал, как в случае травмы подобрать ребенку подходящее вспомогательное средство для передвижения

Родители всегда призывают своих детей быть осторожными, но несчастья с детьми все же случаются и для восстановления после травмы иногда необходимо использовать вспомогательные средства. Как найти для ребенка наилучшее решение, которое ребенок также был готов применять?
Главврач отделения травматологии-ортопедии Таллиннской детской больницы Андрес Луканенок признает, что с приходом лета и теплой походы нагрузка на травматологию больницы заметно вырастает. «Около 50% обращений за весь год в травматологию детской больницы происходят в период с мая по сентябрь», - отмечает Луканенок.
По его словам, большую часть из т.н. летних травм образуют спортивные травмы. «Отдельная категория — это травмы с детской площадки, к которым относятся, например, несчастья, происшедшие из-за рулы, велосипеда, роликов или батута. К счастью, за последние два-три года цифры этих травм несколько снизились. Но среди обращений летом доминируют все же именно спортивные травмы, полученные, например, во время тренировок», - описывает Луканенок, а также добавляет, что чем младше дети, тем больше вероятность того, что несчастье случается дома или около него.
То, что летом ищут чаще вспомогательные средства для детей, показывает и опыт центра вспомогательных средств Invaru. Но часто клиенты не знают по каким критериям подбирать детское вспомогательное средство для восстановления после травмы и в этом случае стоит спросить совета у работников обслуживания клиентов центра, которые помогут в этом выборе. Детский терапевт Invaru Хелена Лыуне рассказывает о тех критериях, из которых нужно исходить при выборе ребенку вспомогательного средства для передвижения.
Что необходимо учитывать при выборе костылей?
О костыле или костылях для поддержки во время ходьбы стоит думать тогда, когда ребенку для передвижения после травмы необходимо больше поддержки или же вес тела нельзя переносить на ноги. По словам терапевта, костыли помогают перераспределить вес тела на запястье, предплечье и плечевой пояс. «В то же время использование костылей подразумевает силу рук и верхней части тела — это справедливо как в отношении подмышечных, так и локтевых костылей. Например, в случае подмышечных костылей часто ошибочно полагают, что, что вес тела переходит в район подмышек, но в действительности масса тела должна все же оставаться на руках, как и в случае локтевых костылей. Поэтому очень важна верная регулировка высоты держателей для рук, чтобы вес лег на правильное место», - пояснила терапевт. Она добавила, что локтевые костыли позволяют лучше держать тело и чем ровнее положение пользователя, тем удобнее использовать локтевые костыли.
Детский терапевт советует при выборе костылей определить верную высоту на уровне запястья пользователя. «Для этого необходимо встать, а руки опустить свободно вдоль тела. Это даст локтевому суставу угол в 15 градусов, а держатель костылей можно будет отрегулировать на нужную высоту, что обеспечит ходьбу с прямой спиной. При передвижении с помощью костылей необходимо с прямой спиной смотреть перед собой, а не под ноги, что ограничивает обзор и вызывает боли в спине и шее», - предупреждает терапевт.
Обязательно перед использованием костылей стоит объяснить правила, чтобы избежать распространенных ошибок. «Часто пытаются с костылями делать что-то вроде прыжков или же не имеют с их помощью передвигаться по лестнице, что может привести к новым падениям. Именно поэтому очень важно рассказать ребенку о верной технике передвижения с помощью костылей. Идя по лестнице с их помощью, необходимо помнить о разных манерах движения. Идя вверх, необходимо здоровой ногой наступать на ступеньку выше, а затем с помощью костылей переносить вес тела на здоровую ногу и после этого ставить больную ногу рядом со здоровой. Спускаясь с лестницы, необходимо сначала поставить костыли на ступеньку ниже, после этого перенести больную ногу на уровень костылей и уже затем здоровой ногой встать рядом с больной», - описывает Лыуне.
Когда нужно выбирать инвалидную коляску?
Восстанавливаясь после травмы, о коляске, по словам детского терапевта, стоит задуматься тогда, когда больной ногой нельзя, например, совершать много движений. «Сегодня есть подходящие для детей инвалидные коляски, в которых при необходимости можно держать ногу выпрямленной на специальной опоре», - отмечает детский терапевт. Она добавляет, что временное использование коляски иногда является более простым и удобным решением. «Часто именно родители не хотят брать ребенку на период восстановления коляску, поскольку это ассоциируется для них с какими-то более тяжелыми диагнозами. В то же время дети, как правило, не против попробовать новое средство передвижения».
Терапевт поясняет, что важно выбирать коляску именно подходящего размера. «Верные размеры имеют решающее значение при использовании вспомогательных средств — даже если делается это краткосрочно. Слишком широкая для ребенка инвалидная коляска усложняет ее толкание и перегружает плечевой пояс», - рассказывает Лыуне. При взятии коляски в прокат хорошо знать размер сидения, рост и вес ребенка. «Использую инвалидную коляску дома, необходимо помнить о безопасности. Садясь в коляску и поднимаясь из нее, всегда нужно поставить тормоз. Также нужно помнить о том, что коляска предназначена для одного человека и перевозить на ней еще кого-то из семьи небезопасно», - напоминает терапевт.
По словам детского терапевта, при выборе инвалидной коляски необходимо продумать и возможные препятствия, которые есть в той среде, где будет использоваться вспомогательное средство. «Обязательно нужно подумать о тех ограничениях, которые есть дома — например, ковры, дверные косяки и подобное этому — и найти подходящие решения для всех них. Часто используют несколько вспомогательных средств — например, дома передвигаются с помощью костылей, а в школе — уже на коляске», - отмечает терапевт и добавляет, что все эти ситуации необходимо продумать заранее.
Детские вспомогательные средства разумнее брать напрокат
По словам детского терапевта Invaru, в случае детской травмы костыли или инвалидную коляску стоит скорее взять в прокат, нежели купить, поскольку нужда во вспомогательном средстве кратковременная. «Например, покупка инвалидного кресла довольно затратная и если вспомогательное средство нужно только на время, то разумнее это взять напрокат, чтобы после восстановления от травмы вернуть его», - отмечает терапевт. Все вспомогательные средства до сдачи в прокат проходят обслуживание и дезинфекцию в мастерской Invaru.
Можно ли в случае травмы получить вспомогательное средство для ребенка со льготой?
Хотя широко известно, что детям с особыми потребностями можно брать в прокат вспомогательное средство с государственной льготой, часто, по словам терапевта, не знают о том, что и в случае травмы можно приобрести детское вспомогательное средство с более выгодными условиями.
«Если у ребенка травма и он нуждается для передвижения в, например, инвалидной коляске, то советуем спросить уже в отделении экстренной медицины у ортопеда-травматолога справку, подтверждающую нужду во вспомогательном средстве. Обязательно нужно помнить о том, что в случае детской травмы льготу можно получить по справке врача-специалиста, а не семейного врача», - отмечает терапевт.
В Департаменте социального страхования можно ходатайствовать о личной карте вспомогательного средства, которая вместе со справкой от врача-специалиста дает право взять напрокат инвалидное кресло ребенку на 50% дешевле. Прокат костылей в случае травмы оплачивается в обычном объеме, но в случае покупки Департамент социального страхования частично компенсирует их стоимость.