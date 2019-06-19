Детский терапевт рассказал, как в случае травмы подобрать ребенку подходящее вспомогательное средство для передвижения

Обязательно перед использованием костылей стоит объяснить правила, чтобы избежать распространенных ошибок. «Часто пытаются с костылями делать что-то вроде прыжков или же не имеют с их помощью передвигаться по лестнице, что может привести к новым падениям. Именно поэтому очень важно рассказать ребенку о верной технике передвижения с помощью костылей. Идя по лестнице с их помощью, необходимо помнить о разных манерах движения. Идя вверх, необходимо здоровой ногой наступать на ступеньку выше, а затем с помощью костылей переносить вес тела на здоровую ногу и после этого ставить больную ногу рядом со здоровой. Спускаясь с лестницы, необходимо сначала поставить костыли на ступеньку ниже, после этого перенести больную ногу на уровень костылей и уже затем здоровой ногой встать рядом с больной», - описывает Лыуне.

Когда нужно выбирать инвалидную коляску?

Восстанавливаясь после травмы, о коляске, по словам детского терапевта, стоит задуматься тогда, когда больной ногой нельзя, например, совершать много движений. «Сегодня есть подходящие для детей инвалидные коляски, в которых при необходимости можно держать ногу выпрямленной на специальной опоре», - отмечает детский терапевт. Она добавляет, что временное использование коляски иногда является более простым и удобным решением. «Часто именно родители не хотят брать ребенку на период восстановления коляску, поскольку это ассоциируется для них с какими-то более тяжелыми диагнозами. В то же время дети, как правило, не против попробовать новое средство передвижения».

Терапевт поясняет, что важно выбирать коляску именно подходящего размера. «Верные размеры имеют решающее значение при использовании вспомогательных средств — даже если делается это краткосрочно. Слишком широкая для ребенка инвалидная коляска усложняет ее толкание и перегружает плечевой пояс», - рассказывает Лыуне. При взятии коляски в прокат хорошо знать размер сидения, рост и вес ребенка. «Использую инвалидную коляску дома, необходимо помнить о безопасности. Садясь в коляску и поднимаясь из нее, всегда нужно поставить тормоз. Также нужно помнить о том, что коляска предназначена для одного человека и перевозить на ней еще кого-то из семьи небезопасно», - напоминает терапевт.

По словам детского терапевта, при выборе инвалидной коляски необходимо продумать и возможные препятствия, которые есть в той среде, где будет использоваться вспомогательное средство. «Обязательно нужно подумать о тех ограничениях, которые есть дома — например, ковры, дверные косяки и подобное этому — и найти подходящие решения для всех них. Часто используют несколько вспомогательных средств — например, дома передвигаются с помощью костылей, а в школе — уже на коляске», - отмечает терапевт и добавляет, что все эти ситуации необходимо продумать заранее.

Детские вспомогательные средства разумнее брать напрокат

По словам детского терапевта Invaru, в случае детской травмы костыли или инвалидную коляску стоит скорее взять в прокат, нежели купить, поскольку нужда во вспомогательном средстве кратковременная. «Например, покупка инвалидного кресла довольно затратная и если вспомогательное средство нужно только на время, то разумнее это взять напрокат, чтобы после восстановления от травмы вернуть его», - отмечает терапевт. Все вспомогательные средства до сдачи в прокат проходят обслуживание и дезинфекцию в мастерской Invaru.

Можно ли в случае травмы получить вспомогательное средство для ребенка со льготой?

Хотя широко известно, что детям с особыми потребностями можно брать в прокат вспомогательное средство с государственной льготой, часто, по словам терапевта, не знают о том, что и в случае травмы можно приобрести детское вспомогательное средство с более выгодными условиями.

«Если у ребенка травма и он нуждается для передвижения в, например, инвалидной коляске, то советуем спросить уже в отделении экстренной медицины у ортопеда-травматолога справку, подтверждающую нужду во вспомогательном средстве. Обязательно нужно помнить о том, что в случае детской травмы льготу можно получить по справке врача-специалиста, а не семейного врача», - отмечает терапевт.