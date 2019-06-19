Ученые разобрались с загадочным расстройством пищевого поведения

Ученые пронаблюдали за добровольцами 25-74 лет. Оказалось, пищевая неофобия - на 78% это наследуемая черта, определяемая генотипом. Преимущественно данное отклонение встречается у детей и пожилых людей. Во многом пищевая неофобия схожа с избирательностью в еде. В любом случае, при этом расстройстве наблюдается дефицит клетчатки, белка и мононенасыщенных кислот. Зато часто фиксируется избыток насыщенных жиров и соли.