Ср, 19.06.2019
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Диетологи назвали самые опасные продукты в нашем рационе

Мясо. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Медики провели ряд исследований и выявили, какие продукты вредны для здоровья мужчин и женщин.

Жареное мясо
 
Употреблять его регулярно диетологи не советуют. Жареное мясо негативно влияет на здоровье, так как в нем большое количество канцерогенов (почти в три раза больше, чем сигареты).

У тех, кто злоупотребляет жареным на углях мясом повышается риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной. А жареная курица, и вовсе, может способствовать развитию рака простаты.

Бутерброды

Мужчинам врачи советуют отказаться от бутербродов с колбасой на белом хлебе. Это связано с тем, что быстрые углеводы снижают тестостерон.

Соль и приправы

Женщинам советуют убрать из рациона питания соль и другие приправы. Пряности повышают риск развития гастрита и язвы желудка. У женщин слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами.

Маргарин

Закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта.

Белый хлеб

Врачи считают, что белый хлеб способствует возникновению диабета.

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