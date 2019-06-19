Диетологи назвали самые опасные продукты в нашем рационе

У тех, кто злоупотребляет жареным на углях мясом повышается риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной. А жареная курица, и вовсе, может способствовать развитию рака простаты.

Бутерброды

Мужчинам врачи советуют отказаться от бутербродов с колбасой на белом хлебе. Это связано с тем, что быстрые углеводы снижают тестостерон.

Соль и приправы

Женщинам советуют убрать из рациона питания соль и другие приправы. Пряности повышают риск развития гастрита и язвы желудка. У женщин слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами.

Маргарин

Закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта.

Белый хлеб

Врачи считают, что белый хлеб способствует возникновению диабета.