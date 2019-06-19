Дерматологи: занятия спортом особым образом влияют на кожу

Регулярные тренировки улучшают состояние кожи. Повышение частоты сердцебиения и усиление общего кровотока позволяют доставить кислород и питательные вещества к коже. Это стимулирует выработку коллагена и процесс обновления кожи. К тому же, процесс потоотделения позволяет очистить поры. Но это работает только в том случае, если снят макияж. Правда, если после тренировки не умыться, поры забьются снова и могут появиться высыпания, передает MEDdaily со ссылкой на The Insider.
Дерматологи констатируют: в течение нескольких часов после тренировки кожа светится из-за улучшенного кровотока и эндорфинов, выделяемых во время тренировки. Но не стоит забывать, что в местах скопления пота возможно раздражение кожи (опрелость). А пациентам с розацеей следует опасаться особо интенсивных тренировок - вследствие усиленного притока крови к коже и пота может ухудшиться состояние кожи. Аналогичная ситуация с себорейным дерматитом, поражающим кожу головы.
Чтобы обезопасить себя от инфекций кожи, следует дезинфицировать все места повреждений кожных покровов, избегать полотенец, раздаваемых в фитнес-клубах. Также тренажеры и маты для занятий йогой являются источником распространения бактерий, о чем нужно помнить.