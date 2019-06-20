Назван ранний признак смертельно опасной болезни

В исследовании приняли участие 59 571 человек в возрасте от 18 до 85 лет, и влияние семейного анамнеза на риск нейродегенеративного расстройства было продемонстрировано во всех возрастных группах вплоть до 65 лет, пишет lenta.ru. Эффект особенно выражен среди мужчин, а также лиц с более низким уровнем образования, диабетом и носителями общих изменений в гене APOE, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера.

Поскольку в настоящее время не существует лекарства от болезни Альцгеймера или хотя бы эффективного метода замедления прогрессирующей потери памяти, ранние признаки заболевания могут помочь сосредоточиться на способах предотвращения деменции. К ним относится ведение здорового образа жизни и правильное лечение таких состояний, как диабет.