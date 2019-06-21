В Эстонии бушует корь: заразились еще четыре человека

Корью заболели еще четыре человека: заразившийся в зарубежной поездке мальчик дошкольного возраста, сталкивающаяся по работе с иностранцами женщина и мать заразившегося на прошлой неделе ребенка вместе с трехлетней дочкой.

В этом году корь больше всего распространена в Таллинне, где уже зарегистрировано 17 случаев. В Харьюмаа заразившихся корью четверо, в Пярну и Тарту — по два человека. Из 25 заразившихся четверо — дети и одна беременная женщина.

Корь - чрезвычайно заразное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениями, например болезнь может сопровождать воспаление легких, воспаление среднего уха и менингит.

Невакцинированные дети подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развитию осложнений вплоть до смертельного исхода.

Детям в соответствии с календарем иммунизации прививка делается дважды (в возрасте 1 года и 13 лет) дозой вакцины MMR, защищающей как от кори, так и от свинки и краснухи. Если ребенок по каким-то причинам оказался не провакцинирован, нужно обратиться по поводу вакцинации к семейному врачу или в школьную службу здоровья. Детям прививка проводится бесплатно.

Взрослым, которые не переболели корью или не вакцинированы против нее (или если у человека нет об этом сведений), Департамент здоровья рекомендует сделать прививку двумя дозами вакцины MMR, промежуток между введениями доз должен составлять не менее месяца.

Нужна также новая вакцинация взрослым, провакцинированным одной дозой или если они были провакцинированы двумя дозами в период с 1980 по 1992 год.

Кроме того, отправляющимся в поездку следует провакцинироваться против кори и в том случае, если в семье есть кто-то с иммунодефицитом или если член семьи работает на такой должности, где сталкивается с людьми, имеющими иммунодефицит.

Корь - заболевание очень заразное, распространение вируса можно ограничить ранним выявлением заболевшего, его изоляцией и лечением. Важно установить все ближайшие контакты заболевшего, отследить время инкубационного периода и при необходимости сделать прививку.

Первыми симптомами кори являются высокая температура, плохое самочувствие, кашель, воспаление глаз и светобоязнь. Несколько дней спустя появляются высыпания на коже, которые сначала проявляются за ушами, потом распространяются на лице и руках, а затем - по всему телу. Заболевший корью заразен за 4–5 дней до появления симптомов и до пяти дней после появления сыпи. Скрытый период заболевания продолжается до 21 дня. Специфического лечения болезни не существует, смягчаются только симптомы.