Признак рака легких: при развитии опухоли меняется состояние пальцев и ногтей

Обычно среди симптомов, ассоциированных с развитием рака, указывается постоянный кашель. Но британские онкологи выступили с мнением о том, что также, пусть и менее очевидным, но зато достаточно распространенным признаком данного заболевания может быть изменившееся состояние пальцев и ногтей. Доводы специалистов опубликовало издание Express.

Медики поясняют: в случае развития злокачественной опухоли происходит выработка гормоноподобных химических веществ, которые влияют на состояние пальцев рук и ног. В частности, пальцы начинают выглядеть немного распухшими.

Также может меняться вид ногтей – они могут стать чрезмерно выпуклыми, а также более блестящими и гибкими.

Рак легких является одним из самых коварных онкологических недугов. Его развитие долгое время может оставаться незамеченным, а проявление характерных симптомов, как правило, означает уже серьезное развитие опухоли. В США по сравнению с другими типами онкологии этот вид рака является основной причиной смертности среди мужчин и женщин. В России смертность от рака легких – на третьем месте.