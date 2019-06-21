Пт, 21.06.2019
  • Здоровье
  • Признак рака легких: при развитии опухоли меняется состояние пальцев и ногтей

Признак рака легких: при развитии опухоли меняется состояние пальцев и ногтей

Руки. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

Онкологи утверждают, что изменившийся вид пальцев и ногтей может быть одним из признаков рака легких, передает MedikForum.

Обычно среди симптомов, ассоциированных с развитием рака, указывается постоянный кашель. Но британские онкологи выступили с мнением о том, что также, пусть и менее очевидным, но зато достаточно распространенным признаком данного заболевания может быть изменившееся  состояние пальцев и ногтей. Доводы специалистов опубликовало издание Express.

Медики поясняют: в случае развития злокачественной опухоли происходит выработка гормоноподобных химических веществ, которые влияют на состояние пальцев рук и ног. В частности, пальцы начинают выглядеть немного распухшими.

Также может меняться вид ногтей – они могут стать чрезмерно выпуклыми, а также более блестящими и гибкими.

Рак легких является одним из самых коварных онкологических недугов. Его развитие долгое время может оставаться незамеченным, а проявление характерных симптомов, как правило, означает уже серьезное развитие опухоли. В США по сравнению с другими типами онкологии этот вид рака является основной причиной смертности среди мужчин и женщин. В России смертность от рака легких – на третьем месте.

Ученые советуют внимательно относиться ко всем изменениям, происходящим с организмом. Своевременная диагностика заболевания значительно улучшает эффективность лечения, и в области онкологии данный порядок особенно актуален.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ