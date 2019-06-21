Деньги есть: на лечение трехмесячной Аннабель собрали почти два миллиона евро

Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщает радостную новость: деньги на самое дорогое в мире лекарство, которое необходимо для спасения жизни трехмесячной Аннабель, собраны. Сегодня вечером на счету Детского фонда и Аннабель поступили 1 924 911 евро.

На счет Детского фонда Клиники Тартуского университета поступило в общей сложности 897 972,07 евро. Вместе с 400 000 евро из резервов Детского фонда благотворители собрали для Аннабель почти 1,3 миллиона евро. Речь идет о самой большой в истории Детского фонда сумме поддержки.

На созданный родителями девочки счет HelpAnnabel поступило 626 939,22 евро.

«Будем держать кулачки, чтобы Аннабель как можно быстрее получила лекарство!» - пишет Детский фонд.

Насколько сейчас известно, семье Аннабель, помимо дорого лекарства, надо будет еще оплатить медуслуги в США — почти 295 000 евро. Во сколько точно обойдется лечение Аннабель, выяснится, когда из США поступит предварительный счет. С большой вероятностью это произойдет на следующей неделе, сразу после результатов последних анализов.

После лечения Аннабель придется остаться в США еще на три месяца. Семью по-прежнему можно поддержать, сделав пожертвование на счет Детского фонда Тартуского университета с пояснение «Annabel».

«Еще раз спасибо всем, кто помог, эту благодарность нельзя передать словами!» - пишет Детский фонд.

Фонд также благодарит всех партнеров, которые всегда оказывают поддержку.