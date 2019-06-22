Сб, 22.06.2019
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Вспышка норовируса в лагере: заразились семеро детей

Рвота - один из признаков того, что вы заразились норовирусом.

ФОТО: Renaud Philippe / Panthermedia / Scanpix

Вчера вечером в Департамент здоровья сообщили о заболевании семерых находящихся в дневном лагере в Харьюмаа детей. Сегодня результаты лабораторного исследования показали у детей заражение норовирусом.

Симптомы заболевания, которыми являются рвота и диарея, появились при посещении парка в Харьюмаа. Для оказания помощи заразившимся на место прибыли три бригады скорой помощи, четверых заболевших госпитализировали в инфекционное отделение Ляэне-Таллиннской больницы. Трем детям разрешили лечиться дома.

По оценке Департамента здоровья, дети заболели до прибытия в место развлечения, заражение, видимо, произошло через еду. «Напоминаем, что правильное обращение с едой и гигиена рук очень важны для здоровья и предотвращения заражения. Особенно, если погода теплая», - говорит доктор, руководитель группы про производству Пыхьяского регионального отделения здравоохранения Департамента здоровья Юта Варьяс. Также люди с симптомами заболевания должны избегать участия в публичных мероприятиях.

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