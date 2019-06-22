Вспышка норовируса в лагере: заразились семеро детей

Симптомы заболевания, которыми являются рвота и диарея, появились при посещении парка в Харьюмаа. Для оказания помощи заразившимся на место прибыли три бригады скорой помощи, четверых заболевших госпитализировали в инфекционное отделение Ляэне-Таллиннской больницы. Трем детям разрешили лечиться дома.

По оценке Департамента здоровья, дети заболели до прибытия в место развлечения, заражение, видимо, произошло через еду. «Напоминаем, что правильное обращение с едой и гигиена рук очень важны для здоровья и предотвращения заражения. Особенно, если погода теплая», - говорит доктор, руководитель группы про производству Пыхьяского регионального отделения здравоохранения Департамента здоровья Юта Варьяс. Также люди с симптомами заболевания должны избегать участия в публичных мероприятиях.