Больные десны могут привести к раку печени

Исследователи из Великобритании выяснили, что больные десны могут быть фактором риска рака печени. Предыдущие исследования уже установили, что десны и зубы, находящиеся в плохом состоянии, являются фактором риска целого ряда длительных и хронических расстройств, а также опасных нарушений в работе нашего организма, включая опухоли, диабет, болезни сердца и инсульты. И вот теперь исследователи из Queen's University в Белфасте решили восполнить недостаточное по их мнению количество доказательств связей между плохой гигиеной полости рта и специфическими разновидностями желудочно-кишечных опухолей.

Отметим, что опухоли желудочно-кишечной системы являются значительной угрозой для мирового здравоохранения. В 2018 году 28% всех случаев рака на нашей планете и 37% смертей от злокачественных новообразований было зафиксировано именно из-за данных опухолей. Количество людей с раком желудочно-кишечной системы постоянно растёт, что связано с неправильным питанием и ростом средней продолжительности жизни.