Эксперимент: как скоро можно садиться за руль после празднования?

Для эксперимента были выбраны три человека разной весовой категории, которые употребляли одинаковое количество алкоголя (200 г).

После этого наблюдали, спустя какое время количество промилле в крови начнет падать. Для эксперимента использовали обычный алкотестер и один из найденных в интернете калькуляторов промилле.

Спустя час

Первое измерение было сделано через час после начала употребления алкоголя.

Андрею (вес: около 80 кг) интернет-калькулятор спрогнозировал 1,1 промилле, а алкотестер показал 0,93 промилле.

Монте (вес: около 55 кг) калькулятор предсказал 1,9 промилле, в то время как алкотестер показал 1,52 промилле.

Артуру (вес: около 100 кг) интернет-калькулятор спрогнозировал 0,9 промилле, а алкотестер показал 0,74 промилле.

Спустя полтора часа

Второй этап измерений был сделан через полтора часа после употребления алкоголя - предсказания интернет-калькулятора для всех трех участников эксперимента были такими же, как на первом этапе, а вот алкотестер показал Андрею 0,79 промилле (ранее 1.1 промилле), Монте 1,37 промилле (ранее 1,9 промилле), а Артуру 0,69 промилле (ранее 0,9 промилле).

Спустя два часа

В рамках третьего этапа эксперимента измерения были сделаны спустя два часа.

Андрею интернет-калькулятор спрогнозировал 1 промилле, а вот алкотестер показал 0,63 промилле. Для Монты прогноз был 1,8 промилле, а алкотестер зафиксировал 1,3 промилле. А вот Артуруpу интернет-калькулятор показал 0,8 промилле, а алкотестер 0,57 промилле.

Спустя два с половиной часа

Четвертый этап измерений прошел спустя два с половиной часа после употребления алкоголя.

Андрею калькулятор спрогнозировал 1 промилле, а вот алкотестер показал совсем другой результат - 0,47 промилле.

На вопрос, чувствует ли он себя на столько уверенно, что готов сесть за руль автомобиля - мужчина ответил отрицательно.

У Монты результаты измерений интернет-калькулятора не изменились - те же 1,8 промилле, что и полчаса назад. А вот алкотестер зафиксировал 1,12 промилле.

В свою очередь Артуру калькулятор предсказал 0,7 промилле, а алкотестер показал 0,45 промилле.

Он также отметил, что до сих пор не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы сесть за руль.

Спустя три часа

Пятый и заключительный этап измерений прошел спустя три часа после употребления алкоголя.

На этот раз калькулятор показал Андрею результат в 0,9 промилле, а алкотестер - 0,35 промилле. Монте калькулятор спрогнозировал 1,8 промилле, а вот результат алкотестера значительно отличался - 1,04 промилле.

Наконец, согласно калькулятору, у Артура, спустя три часа, в крови осталось 0,7 промилле алкоголя, в то время как алкотестер показал 0,33 промилле.

Какие можно сделать выводы?

При одинаковом количестве выпитом алкоголе люди с меньшим весом, безусловно, будут иметь большее количество промилле в крови, поэтому ждать им придется дольше, чтобы появилась возможность сесть за руль.

Другой вывод заключается в том, что калькулятор промилле, который легко можно найти в интернете, может быть не совсем точным в своих измерениях.