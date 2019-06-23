Телефоны могут заражать стафилококком

Учёные университета Сан-Паулу проверили телефоны у сотни человек и выяснили, что чаще всего опасная бактерия встречалась на аппаратах, принадлежащих учащимся сестринского отделения, так как они больше физически взаимодействуют с больными. Опасность заражения таким образом распространяется как на врачей, так и на пациентов, пишет news.ru со ссылкой на Naked Science.

Отмечается, что из выделенных бактерий 85% имели резистентность к антибиотику пенициллину, а 50% имели способность «прилипать» к чему угодно. Кроме того, они обладали набором генов, отвечающих за антибиотикоустойчивость и лучшее крепление к поверхности.