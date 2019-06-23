Рак поджелудочной железы, печени и пищевода: онколог рассказал, кто входит в группы риска

По словам российского ведущего научного сотрудника НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексея Котельникова, рак поджелудочной железы, печени и пищевода имеют одно общее свойство – их крайне сложно обнаружить на ранней стадии. Симптоматика отсутствует, либо проявляется минимально и уходит от внимания, а проявление симптомов, которые засекаются, говорит о запущенности опухолевого процесса.

По мнению онколога, для наиболее смертоносных видов рака, перспектива создания методов, которые бы позволяли обнаруживать болезнь на раннем этапе, - самая туманная.

«Ранней диагностики рака поджелудочной железы нет и не предвидится - нет таких научных достижений, которые бы позволили нам свидетельствовать о том, что диагностика позволит выявлять рак на более ранней стадии», - сказал Алексей Котельников.

Также врач высказался о вероятности пострадать от этих видов рака.

Рак поджелудочной железы. Онколог заявил, что в группу риска по этому виду рака входят люди, страдающие хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, - в особенности это касается мужчин старше 50 лет.

Рак пищевода. Группу риска по нему составляют люди из числа любителей горячих жидкостей и крепких алкогольных напитков.

«Рак пищевода также могут вызвать воспаление его слизистой и рефлюксорная болезнь, злоупотребление алкоголем», - сообщил Котельников.

Рак печени. К группе риска по раку печени Котельников отнес он людей с повышенным содержанием альфафетопротеина в крови, хроническими гепатитами и циррозом печени.